Messi’s illuminatie, Ronaldo’s tranen en Boufals moeder

Het is dé foto van de wereldbeker tot dusver, en er zal veel moeten gebeuren wil hij nog overtroffen worden. We zien zes Argentijnen die nooit Ketnet hebben gekeken, niet weten dat je kunt moven of stippen tegen pesten, op wat een moment van opperste vreugde zou moeten zijn nog even tijd inruimen om de verliezer te vernederen. De spierspanning van de vermoeide benen die zich richting de laatste strafschopnemer Lautaro Martinez reppen, wordt moeiteloos overtroffen door de harde lijnen in hun kaken. Nochtans moeten ook in Buenos Aires tegeltjes boven haarden hangen waarop staat te lezen dat er 17 spieren nodig zijn voor een glimlach, en meer dan 40 om boos te kijken.

Argentinië is in Qatar een Bond mét een naam, doet aan male bonding in Zijn naam, in die van Lionel Messi. Hij valt niet uit zijn rol, toont het beeld. Dat zou hij pas later doen, toen hij verhaal ging ...