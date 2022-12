Onenigheid over ontslag voltallig bureau Waals Parlement

Wie moet ontslag nemen uit het bureau van het Waals Parlement, waar een onmiskenbaar parfum van schandalen hangt? Na PS-voorzitter Magnette wil nu ook minister Daerden dat het voltallige bureau opstapt. MR-voorzitter Bouchez eist het onmiddellijke vertrek van de griffier.

Frédéric Daerden, voorzitter van de Luikse PS-federatie en minister van Begroting in de Franse Gemeenschap, roept op tot het ontslag van het voltallige bureau van het Waals Parlement. Dat deed hij in het actualiteitsprogramma C’est pas tous les jours dimanche (RTL-TVi). Ook PS-voorzitter Paul Magnette vindt dat het hele bureau van het parlement, dat de dagelijkse werking van dat parlement regelt, de verantwoordelijkheid moet dragen. Maar binnen de Waalse meerderheid lijkt er geen consensus hierover.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez eist het onmiddellijke ontslag van Waals parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS), maar wil ook dat een procedure wordt opgestart voor het vertrek van griffier Frédéric Janssens. ‘Hij is nu geschorst met behoud van zijn salaris zonder te werken, dat is onaanvaardbaar’, vindt Bouchez.

De MR zetelt in de Waals meerderheid, maar Bouchez volgt zijn PS-collega Magnette niet in zijn pleidooi voor een collectief ontslag van het bureau van het Waals Parlement, wat hij een ‘rookgordijn’ vindt.

• Griffier en voorzitter Waals Parlement keken niet op een euro

Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak, maar volgens Daerden ‘is hij bereid zich in te schrijven in de logica van een ontslag van het bureau’. Partijgenote Sophie Pécriaux kondigde vrijdagavond wel al aan ontslag te nemen uit het bureau. Over wie haar allemaal moeten volgen, is de Waalse PS-MR-Ecolo-regering het nog niet eens.

‘Fout niet bij anderen leggen’

Voor Waals minister van Begroting Adrien Dolimont (MR) moet men de fout niet leggen bij anderen. De griffier en de voorzitter hebben duidelijk fouten gemaakt. Dolimont vindt het ‘niet opportuun’ dat het volledige bureau ontslag neemt. Hij roept integendeel op om de sereniteit te herwinnen.

Al maandenlang is de controverse aan de gang. Eén van de doornen in het oog is het bezoek aan de wereldexpo in Dubai in november vorig jaar. De griffier van het Waals Parlement, Frédéric Janssens, en Waals-Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt lieten het Waals Parlement opdraaien voor hun verblijf van vier nachten: samengeteld ging dat om 4.333 euro, kon Le Soir achterhalen. Dat parlement betaalde ook de vluchten in businessclass (4.266 euro per ticket) en een forfait van 1.100 euro per persoon voor de maaltijden. Onaanvaardbaar, zei Paul Magnette, die behalve het ontslag van Janssens en Marcourt ook het ontslag eist van de leden van het uitgebreid bureau, onder wie Sophie Pécriaux (PS), Jacqueline Galant (MR), Sybille de Coster-Bauchau (MR) en Manu Disabato (Ecolo).

Onhoudbaar

Ecolo-bureaulid Manu Disabato heeft alvast laten weten ontslag te zullen nemen als voorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) blijft zitten: ‘Net als Paul Magnette denken we dat de positie van de voorzitter onhoudbaar is geworden, maar zijn poging om iedereen mee te slepen is niet correct. Naast zijn reis naar Dubai is Marcourt in de eerste plaats verantwoordelijk voor de houding van de griffier tegenover het personeel. Hij heeft een gebrek aan proactiviteit getoond en te traag opgetreden tegen de griffier en bij het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen. Laat me duidelijk zijn: als de voorzitter blijft zitten, neem ik ontslag’, aldus Disabato.

Vertrouwen herstellen

Janssens maakte volgens Le Soir nog een hele resem andere reizen de voorbije jaren, vaak in de zomermaanden, naar congressen over de hele wereld en vaak in businessclass. Zo reisde hij in augustus 2019 naar een legislative summit in Nashville waar hij drie dagen aan deelnam. Daaraan koppelde hij een reis naar Washington van vijf dagen. Waarom het parlement zijn fiat gaf voor deze uitgaven, is niet duidelijk.

Er rijzen ook grote vraagtekens rond het kostenplaatje van de bouw van het nieuwe ‘Huis van de parlementsleden’, vlak naast het Waals Parlement in Namen. Dat was oorspronkelijk begroot op 10 miljoen, maar het bedrag loopt nu op tot meer dan 46 miljoen. Eenzelfde verhaal voor een korte tunnel die het parlement verbindt met de ondergrondse parking van de Grognon, er vlak naast. In plaats van 700.000 kostte die uiteindelijk bijna 3 miljoen euro.

Volgens Magnette dragen de leden van het bureau een collectieve verantwoordelijkheid, en moet het voltallige bureau ontslag nemen en zich laten vervangen door een nieuwe ploeg, om het vertrouwen in het parlement te herstellen. Pécriaux zette intussen dus al een stap terug. Griffier Janssens werd midden september geschorst nadat er een klacht tegen hem was ingediend voor intimidatie – hij zou onder meer een medewerker hebben toegebeten dat die ‘tegen de middag in het mortuarium zou liggen’.