Isaac Kimeli verovert brons op EK veldlopen in Turijn

Isaac Kimeli heeft zondag brons veroverd op het EK veldlopen in Turijn. Hij moest alleen de Noorse winnaar Jakob Ingebrigtsen en de Brit Emile Cairess voor zich dulden.

Bij de start ging Kimeli er als een speer vandoor. Om uit het geduw te blijven, ging hij even aan de leiding lopen. Daarna werkte hij een attente wedstrijd af, waarbij hij niet uit de top drie was weg te denken. In het slot moest hij alleen tegen Ingebrigtsen en Cairess de duimen leggen. John Heymans was verdienstelijk veertiende, Michael Somers moest vrede nemen met een negentiende plaats. Robin Hendrix was 35ste.

In 2018 in Tilburg veroverde Kimeli al eens zilver. Hij wordt de enige Belg die ooit twee medailles won op het EK veldlopen.

In het landenklassement was België vierde. Frankrijk won voor Italië en Spanje.