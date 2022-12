Wannes Cappelle en Nicolas Callot serveren een warme, vaak ook grappige avond met liederen van Mozart. Met enkel stem en pianoforte komen de romantische verhalen over een vogelvanger, felle wilde ogen, en liefdespijn prettig tot leven.

Gewoon is het niet, om liederen van Mozart te horen zingen in het West-Vlaamse dialect. Nog minder wanneer Wannes Cappelle over een viooltje zingt dat ervan droomt dat een herdersdochter het ‘tegen heuren ...