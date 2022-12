Wolf doodgereden in Limburgse Hechtel-Eksel

Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel is zondagochtend een wolf doodgereden. Vermoedelijk gaat het om een van de welpen, maar dat zal uit verder onderzoek moeten blijken.

Het kadaver werd meegenomen en zal later vandaag door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (Inbo) worden opgehaald. Dan zal blijken of het een welp is die verongelukte. Het is niet de eerste keer dat een wolf op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel wordt aangereden. Het eerste ongeval met een wolf gebeurde ook al op die weg.

De wolvenroedel in Limburg - August, Noëlla en hun nakomelingen - zou tot voor het ongeval dertien leden tellen. Vorige maand werden twaalf van de dertien wolven nog samen vastgelegd op een wildcamera in Houthalen-Helchteren.

Als niet onmiddellijk op het zicht te bepalen is om welke wolf het gaat, dan volgt er een DNA-analyse. Dat DNA-materiaal zal dan vergeleken worden met DNA-stalen die al afgenomen zijn van de andere wolven. ‘De kans dat het een van de oudere dieren is, is eerder klein, omdat die meer ervaren zijn’, aldus Inbo-woordvoerder Koen Van Muylem aan Belga.

DS VIDEO - Unieke beelden: twaalf Limburgse wolven samen te zien. Video: De Standaard