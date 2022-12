Op Telegram circuleert een video van een Russisch gevechtsvliegtuig dat een risicovolle buiklanding moet maken op een ongeïdentificeerd vliegveld in Rusland. Op de beelden is te zien dat het vliegtuig niet meer over een werkend landingsgestel lijkt te beschikken en dus de romp van het vliegtuig moet landen op het tarmac.