Odessa wellicht wekenlang zonder stroom, bewoners aangeraden om te vertrekken

In de Oekraïense havenstad Odessa zitten anderhalf miljoen mensen zonder stroom en wellicht zal dat nog weken tot maanden duren. Bewoners hebben de raad gekregen om indien mogelijk de stad tijdelijk te verlaten.

De havenstad en de gehele oblast zitten in het donker. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn meer dan anderhalf miljoen mensen in het zuiden van Oekraïne getroffen door de panne.

Het herstellen van het zwaar beschadigde elektriciteitsnet kan lang duren, luidt het in een verklaring van het elektriciteitsbedrijf. Enkel kritieke infrastructuur zoals ziekenhuizen hebben nog stroom. ‘Het is geen kwestie van dagen of weken, maar eerder van twee tot drie maanden.’ Bewoners hebben de raad gekregen om indien mogelijk de stad tijdelijk te verlaten.

Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland in de nacht van vrijdag op zaterdag Odessa aangevallen met verschillende Iraanse kamikazedrones. Zo’n tien van de vijftien drones werden neergeschoten door de luchtafweer.

Het Russische leger viseert de Oekraïense energie-infrastructuur al wekenlang met raketten en gevechtsdrones met de bedoeling om de bevolking deze winter extra onder druk te zetten.

Volgens de Britse inlichtingendiensten heeft de Russische regering vorige week de begroting voor volgend jaar vastgelegd, en is daarin omgerekend 143 miljard dollar voorzien voor defensie en veiligheid. Het gaat om een significante toename tegenover de vorige jaren, aldus de Britse inlichtingendiensten, en de vraag is ook of er voldoende middelen zullen worden gevonden om dit te financieren.