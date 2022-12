Loena Hendrickx pakt brons tijdens prestigieuze finale Grand Prix kunstschaatsen

Loena Hendrickx is zaterdag in het Italiaanse Turijn op de derde plaats geëindigd in de finale van de Grand Prix kunstschaatsen.

Met 196,35 punten moest de 23-jarige Antwerpse alleen de Japanse Mai Mihara (208,17) en de Amerikaanse Isabeau Levito (197,23) voor laten gaan. Wereldkampioene Kaori Sakamoto uit Japan, die na het korte programma het klassement aanvoerde, zakte naar de vijfde plaats.

Hendrickx was vrijdag ook na de korte kür met 74,24 punten al derde.

Haar vrije kür was minder goed: 122,11 punten en een vijfde plaats op zes finalistes. Met een vrij progamma dat deels ‘Fallen Angel’ heet, is het natuurlijk de goden verzoeken. Al bij de landing van de tweede sprong (drievoudige toe loop) ging het fout en daarna bij een drievoudige flip. Op veel van de sprongen van Hendrickx viel wel iets aan te merken. Dat ze desondanks de bronzen positie vasthield was een verrassing. De jury was bijzonder kritisch voor de kür van Sakamoto, waardoor Hendrickx toch op het podium bleef. Nooit deed een Belgische ooit beter op dit prestigieuze toernooi.

Het is de zevende keer dat een rijdster uit Japan de Grand Prix (sinds 1995) wint. In 2018 zorgde Rika Kihara voor de vorige Japanse zege. In 2020 en 2021 werd de finale vanwege de pandemie niet gehouden. Negen keer ging de triomf naar Russische rijdsters, die sinds februari wegens de invasie in Oekraïne uitgesloten worden.

Japan was niet alleen bij de vrouwen primus in Turijn. Bij de mannen won wereldkampioen Shoma Uno. Die deed met 304,46 punten ruim beter dan zijn landgenoot Sota Yamamoto (274,35). De Amerikaan Ilia Malinin (271,94 ptn) legde op brons beslag. Vrijdag al wonnen Riki Miura en Ryuichi Kihara het paarrijden. Het belooft wat voor de wereldkampioenschappen, die in maart in Japan worden gehouden.