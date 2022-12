Engeland loopt nieuw penaltytrauma op, Frankrijk speelt halve finale tegen Marokko

Frankrijk duelleert woensdag tegen Marokko om een plaats in de WK-finale. Les Bleus profiteerden optimaal van een misser van Harry Kane. Engeland ondergaat al zijn vijfde penaltytrauma op een WK.

Kroatië-Argentinië en Frankrijk-Marokko. Dat zijn dinsdag en woensdag de twee halve finales van het WK 2022. Een heruitgave van de WK-finale van 2018 behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Frankrijk kan het eerste team worden in zestig jaar dat zichzelf opvolgt als wereldkampioen. In de geschiedenis presteerden alleen Italië (1934, 1938) en Brazilië (1958, 1962) die dubbelslag.

Net als vier jaar geleden tegen België speelde Frankrijk niet zijn beste halve finale. Het was zo’n wedstrijd waarin ‘Les Bleus’ misschien te vroeg op voorsprong kwamen. Na een voorzichtige studieronde hing de 1-0 plots in de touwen van doelman Jordan Pickford. Kylian Mbappé kreeg één keer de ruimte om op te rukken, kwam naar binnen en via twee tussenstations kwam de bal tot bij Aurélien Tchouaméni. De 22-jarige middenvelder van Real Madrid, vorig jaar nog onder de hoede van Philippe Clement bij AS Monaco, kreeg de vrijheid om aan te leggen en scoorde van buiten de zestien zijn eerste competitieve goal voor ‘Les Bleus’.

Engeland voelde zich bekocht. In de opbouw naar het doelpunt had het een (dubbele) overtreding van Dayot Upamecano op Bukayo Saka gezien. Maar het werd nog erger voor ‘the Three Lions’. Halfweg de eerste helft haalde diezelfde Upamecano Harry Kane neer op de rand van het penaltygebied. De scheidsrechter gebaarde van krommen aas, ook de Var greep niet in. Allicht omdat er geen sprake was van een ‘duidelijke en evidente fout’ van de scheidsrechter.

Kane vanop de stip

Engeland had het initiatief van de wedstrijd overgenomen, maar slaagde er niet in Hugo Lloris te verschalken. Luke Shaw en twee keer Harry Kane vonden de Tottenham-doelman op hun weg. De frustraties namen toe omdat de ref ook enkele andere kleine overtredingen in het voordeel van de Fransen floot. Maar toen de lichtvoetige winger Bukayo Saka vijf minuten ver in de tweede helft neerging in de zestien, ging de bal logisch op de stip.

Harry Kane, vier jaar geleden nog topschutter op het WK, eiste zelfbewust de bal op. Op training stond hij al ontelbare keren tegenover zijn clubgenoot Lloris. In stijl bracht hij Engeland langszij. Het was zijn 53ste goal voor Engeland, waarmee hij even goed doet als de recordhouder Wayne Rooney. Op wereldbekers zit hij aan acht goals, twee minder dan Gary Lineker.

Sprintduel Mbappé-Walker

Frankrijk was na zijn voorsprong te weinig dwingend beginnen spelen. Onmiddellijk na de rust had toernooirevelatie Jude Bellingham Hugo Lloris al tot een redding gedwongen. Pas na de 1-1 kwam het opnieuw aan kansen. Eerst redde Pickford op een poging in één tijd van Adrien Rabiot, daarna won Mbappé het langverwachte sprintduel van Kyle Walker maar kon noch Olivier Giroud, noch Ousmane Dembélé afwerken.

Engeland nam de wedstrijd opnieuw in handen en Harry Maguire kopte na een vrijschop van Jordan Henderson zijn ploeg bijna op voorsprong. Upamecano bleef intussen risicovol verdedigen in zijn eigen zestien meter.

Pas een kwartier voor tijd drong Frankrijk opnieuw aan. Eerst bracht Pickford nog redding op een poging van Olivier Giroud, daarna kopte de aanvaller van AC Milan een perfecte voorzet van Antoine Griezmann tegen de touwen. De spelmaker van Atlético Madrid heeft nu 28 assists achter zijn naam, één meer dan legenden als Zinedine Zidane en Thierry Henry.

Het grootste drama moest toen nog komen. Voor een onbegrijpelijke en onbehouwen schouderduw van Theo Hernandez op Mason Mount ging de bal opnieuw op de stip voor Engeland. De ref reageerde eerst niet, maar werd gecorrigeerd door de Var.

Harry Kane ging achter het leer staan voor een van de belangrijkste penalty’s uit zijn carrière. Had de topschutter ook de tweede in de wedstrijd voor zijn rekening moeten nemen? Had iemand anders beter gedaan met zes minuten reguliere speeltijd op de klok en een plaats in de halve finale tegen Marokko in het geding?

Kane joeg zijn strafschop hoog over en schreef een nieuw hoofdstuk in een lang boek penaltytrauma’s voor het fiere Albion. Tijdens de laatste EK-finale misten de Engelsen drie penalty’s in de strafschoppenreeks tegen Italië. In Wereldbekers ging Engeland er vier keer uit na penalty’s: in 1990, 1998, 2006 en 2018. En bondscoach Gareth Southgate zelf verknalde het voor Engeland op het EK 1996. Het zal minstens wachten zijn tot 2026, zestig jaar na de enige wereldtitel uit 1966, dat Engeland oude spoken verjaagt.