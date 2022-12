Cristiano Ronaldo is een record rijker, maar vooral een droom armer

Cristiano Ronaldo kroonde zich op het WK in Qatar tot absolute recordinternational, maar zag zijn wereldbekerdroom in de kwartfinale vroegtijdig een halt toegeroepen worden door Marokko. De tegenslag te veel voor de Portugese kapitein.

Na zijn pijnlijke exit bij Manchester United was Cristiano Ronaldo in Qatar vooral op zoek naar eerherstel. Zo wilde hij de criticasters – tijdens zijn hoogstwaarschijnlijk allerlaatste WK – nog één keer het tegendeel bewijzen. Toch draaide ook zijn Qatarese queeste op een sisser uit.

Net zoals in clubverband bij United werd Ronaldo bij de Portugezen naar de bank verwezen voor de achtste finales. Een serieuze knauw in het vertrouwen van CR7, die zijn ego nadien toch opzij kon schuiven voor het hoogste goed: wereldbekerwinst.

Maar toen Portugal zich in de kwartfinale liet verrassen door Marokko (1-0) én Ronaldo zelf geen rol van betekenis kon spelen als invaller tijdens de tweede helft, was de malaise compleet. De Portugese kapitein verdween al huilend in de catacomben. Opnieuw een afscheid in mineur.

Foto: REUTERS

Wereldrecord



Toch slaagde Ronaldo erin een nieuw record op zijn naam te schrijven. Met zijn invalbeurt tegen Marokko tekende de Portugees voor zijn 196ste cap in zijn carrière als international, daarmee evenaart hij de illustere Koeweiti Bader Al-Mutawa.

In Europa was Ronaldo al geruime tijd recordhouder. Hij heeft er een grote voorsprong op de Spanjaard Sergio Ramos (180 caps) en de Italiaan Gianluigi Buffon (176 caps). Een pleister op een houten been voor de recordinternational, die wel al een Europese titel op zak had, maar zijn carrière dus nooit zal bekronen met een wereldtitel. Dat eeuwige rivaal Lionel Messi wél in de halve finale staat, zal de pijn allerminst verzachten.

Foto: REUTERS

Foto: AFP