In beeld | Vreugde en vuurwerk na historische zege van Marokko, politie moet wel ingrijpen in Brussel

Juichende mensen, toeterende auto’s, vlaggen en vuurwerk. De kwalificatie van het Marokkaanse elftal voor de halve finales van het WK voetbal in Qatar wordt ook in ons land uitbundig gevierd. Fotograaf Kristof Vadino trok in Brussel de straat op om de vreugde vast te leggen op de Lemonnierlaan.