Activisten bekladden hagelwitte vloer van KMSKA: ‘Samenwerking met Total Energies moet stoppen’

Een groep museumbezoekers heeft zaterdag een performance gehouden in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze begonnen een voor een te huilen en goten nepbloed en -olie op de hagelwitte gietvloer. Het ging om actievoerders die het ‘smerige sponsorgeld’ van Total Energies Foundation voor de restauratie van Rubensschilderijen willen aanklagen. ‘De Franse oliegigant werd de afgelopen decennia meermaals veroordeeld voor corruptie, vervuiling en schending van de mensenrechten’, klinkt het.

De performers, die lid blijken van een burgercollectief dat zich ‘De Rubensfans’ noemt, schaarden zich in het KMSKA rond het beeld De ellende van Job van Ossip Zadkine. Een na een barstten ze in tranen uit en kieperden ze nepbloed en nepolie over de vloer. Anderen deden zich voor als bezorgde museumbezoekers en boden aan om de vloer schoon te maken en zo hun museum ‘symbolisch te zuiveren van de vervuiling door Total’. Kunstwerken en muren bleven gespaard tijdens de actie.

De pop-up performance vond plaats in het kader van de Internationale Dag van de Mensenrechten. Museumbezoekers werden met flyers geïnformeerd over de reden van het protest. Het burgercollectief eist dat de overheidsinstelling KMSKA haar samenwerking met Total stopzet. ‘Anders biedt het Total een uithangbord om zijn reputatie schoon te wassen.’ Daarnaast vrezen de kunstliefhebbers dat het museum zich laat muilkorven door geld via een traditionele loyaliteitsclausule. ‘Hierin staat dat de ontvanger van sponsorgeld geen dingen mag doen of zeggen die tegen de belangen van de sponsor ingaan. Dat het contract tussen het KMSKA en Total Energies niet openbaar werd gemaakt, doet het ergste vrezen’, zeggen de actievoerders.

Kunstwerken en muren bleven gespaard tijdens de actie. Foto: rr

Op de website van het KMSKA vermeldt het museum dat het werkt volgens de statuten van de International Council of Museums (ICOM). In de Standards on Fundraising van ICOM staat dat musea zich moeten afvragen of het aanvaardbaar is om geld aan te nemen van controversiële bedrijven, zoals wapenfabrikanten of producenten van fossiele brandstoffen. ‘De beslissing van het KMSKA om zich te associëren met een bedrijf dat winstbejag boven mensenrechten en het welzijn van de planeet stelt, gaat hier duidelijk tegenin. Dat steeds meer burgers de sponsoring van cultuur door fossiele bedrijven onaanvaardbaar vinden, bewijzen de 353.103 handtekeningen die vorig jaar werden opgehaald voor een Europees verbod op reclame en sponsoring door fossiele bedrijven’, klinkt het. ‘Total houdt bewust de klimaatdoelstellingen tegen en maakt overwinsten dankzij de Russische inval in Oekraïne.’