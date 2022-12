Kroatië, België, Spanje en nu ook Portugal. De Europese veroveringstocht van Marokko in Qatar is niet te stoppen. De ‘Leeuwen van de Atlas’ versloegen Portugal met 1-0 en staan als eerst Afrikaanse land ooit op de halve finale van een WK. Vrijdag wacht Frankrijk of Engeland.

Wie temt de ‘Leeuwen van de Atlas’ in Qatar? Ook na vijf wedstrijden in deze wereldbeker kon nog geen enkele speler van de tegenpartij scoren tegen Marokko. Het enige tegendoelpunt tot dusver, in de 1-2-zege tegen Canada, was een owngoal van Nayef Aguerd. Portugal is al het vierde Europese land op rij dat zijn tanden stuk bijt op het team van bondscoach Walid Regragui.

Ook een invalbeurt van Cristiano Ronaldo – vijf minuten ver in de tweede helft – kon niet baten. Portugal denderde in zijn 1/8ste-finalewedstrijd met een tennisscore voorbij Zwitersland (6-1), maar miste tempo en vernuft om Marokko in de problemen te brengen. Zelfs na het geblesseerd uitvallen van kapitein en defensieleider Romain Saiss hield de Marokkaanse verdediging stand.

• De mooiste voetballer op dit WK? Marcus Rashford

Marokko was al het eerst Arabische land dat doordrong tot in de kwartfinale, het is nu ook het eerste Afrikaanse land in de halve finales. Het doet beter dan Kameroen in 1990, Senegal in 2002 en Ghana in 2010. De Leeuwen van de Atlas genieten niet alleen de steun van de Arabische wereld, ook van het Afrikaanse continent en alle gelovers van voetbalsprookjes. Hun toernooi is nu al geslaagd, ze kunnen zonder druk toeleven naar de halve finale tegen Frankrijk of Engeland.

Misser van Portugese keeper

Portugal moet vooral naar zichzelf kijken. Atlético-aanvaller João Félix was de gevaarlijkste man, maar er zat te weinig lijn en venijn in de aanval van de Seleção. Onder een luid fluitconcert van de Marokkaanse aanhang had doelman Bono weinig moeite om zijn netten schoon te houden. Aan de overkant betaalde Porto-doelman Diogo Costa één misser cash. Na een lange voorzet van linksachter Yahia Attiat-Allah, kwam Costa verkeerd uit en klom Sevilla-spits Youssef En-Nesyri hoger dan Manchester City-verdediger Ruben Dias. En-Nesyri, ook al trefzeker in de 1-2-zege tegen Canada, scoorde het (tot dusver) belangrijkste doelpunt in de geschiedenis van Marokko

Het verhaal van Youssef En-Nesyri is bijzonder op zichzelf. Als tiener gold hij als een van de grootste Marokkaanse talenten en hij scoorde al op het vorige WK, in Rusland. Carrière maakte hij in de Spaanse Liga bij Leganés, waar hij aan de zijde van Martin Braithwaite (nu Barcelona) een topduo vormde. Sevilla nam hem over voor 20 miljoen euro en in zijn eerste seizoen bleef hij maar doelpunten maken. Maar na een blessure vorig jaar viel de productie plots stil. En-Nesyri werd het zwarte schaap van Marokko op de laatste Afrika Cup toen hij een strafschop miste tegen de Comoren en kans na kans de nek omwrong.

En-Nesyri werd het mikpunt van beschadigingscampagnes op sociale media en ook zijn basisplaats op het WK in Qatar werd bekritiseerd. Maar door doelpunten tegen Canada en Portugal is de stemming weer honderdtachtig graden gekeerd. Marokko blijft maar vieren, in Qatar, en in verschillende Europese steden.

Met Cristiano Ronaldo verlaat na Neymar vrijdag opnieuw een legende het WK. ‘CR7’ bood João Félix nog een uitstekende kans op de gelijkmaker aan en kreeg ook in het slot nog een kans op de 1-1. Maar Marokko steeg net als tegen Spanje boven zichzelf uit en vocht voor leke bal – in het slot kreeg invaller Walid Cheddira nog rood. Hij is de enige Marokkaan die vandaag treurt.