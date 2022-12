In het centrum van de Duitse stad Dresden is momenteel een politieoperatie aan de gang. Na een schietpartij waarbij een dode viel, vluchtte de dader naar een winkelcentrum, waar hij een niet nader bekend aantal mensen zou gijzelen.

‘De politie van Dresden voert momenteel een operatie uit in het centrum van Dresden. De achtergrond is het vermoeden van een gijzeling’, zei de Duitse politie in een verklaring op haar website. Het Duitse dagblad Bild meldde dat een gewapende Duitse man zaterdagvoormiddag aan de rand van de stad een vrouw (70) had gedood en het lokale radiostation Radio Dresden probeerde te bestormen via de nooduitgang. Toen dat mislukte, vluchtte hij met een auto naar een winkelgalerij in het centrum van de stad.

De dader heeft zich nog steeds in het winkelcentrum verschanst. Volgens de politie gijzelt hij er ook verschillende mensen, hoewel de politie dat momenteel niet kan bevestigen. Over de motieven van de dader is nog niets bekend. De toestand is nog zeer onduidelijk, aldus een woordvoerder aan het Duitse persagentschap dpa.

Het winkelcentrum is volgens de politie helemaal afgesloten. Ook het centrum van Dresden zou intussen volledig afgezet zijn en is niet meer toegankelijk voor het openbaar vervoer. De politie roept burgers op om het stadscentrum te mijden. De beroemde kerstmarkt Striezelmarkt blijft momenteel nog gesloten.

Dadelijk meer.