Vicevoorzitter opgepakt, huiszoekingen bij medewerkers Belgische PS-parlementsleden

Het federaal parket in ons land onderzoekt de mogelijke omkoping van leden van het Europees Parlement door Qatar. Na een reeks huiszoekingen waarbij 600.000 euro cash werd gevonden, werd een vicevoorzitter van het Europees Parlement opgepakt. Ook bij medewerkers van Belgische parlementsleden werden huiszoekingen gehouden.

Speurders voerden vrijdag zestien huiszoekingen uit in Brussel en deelgemeenten Elsene, Schaarbeek, Kraainem en Vorst. Die invallen kaderen in een gerechtelijk onderzoek naar feiten van criminele organisatie, corruptie en witwassen. 'Onderzoekers van de federale gerechtelijke politie vermoeden al meerdere maanden dat een land van de Perzische Golf probeert de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden', klinkt het bij het federaal parket in ons land. Het specifieke land dat zich probeert in te mengen werd niet genoemd, maar het gaat om Qatar, waar momenteel het WK voetbal wordt gespeeld.

De speurders zouden nagaan of Qatar geprobeerd heeft standpunten in het Europees Parlement te beïnvloeden op een manier die het klassieke lobbywerk overstijgt. Die beïnvloeding zou gebeuren 'door het betalen van grote geldsommen of het aanbieden van grote geschenken aan derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement'.

Wat wil Qatar daarmee gedaan krijgen?

Dat is niet bekend. Op 1 december verleende het Europees Parlement per stemming de burgers van Qatar visumvrije toegang tot Europa. Er werd een ruime meerderheid voor gevonden. Was dat onder onrechtmatige beïnvloeding? Het voorstel wacht op bevestiging door de Europese Raad.

Werd er iemand opgepakt?

Bij de huiszoekingen werden vrijdag vier mensen opgepakt. Een van hen is Eva Kaili, sinds dit jaar een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement en bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten. De Griekse sociaaldemocrate werd later op de dag uit haar partij gezet. De voormalige tv-presentatrice is lid van de Socialisten en Democraten (S&D). Ook haar partner werd verhoord, net als het Italiaanse gewezen Europarlementslid Antonio Panzeri, ook lid van de S&D.

Het gerecht pakte volgens de geruchten ook een lobbyist en Luca Visentini op. Dat is de secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC) met 200 miljoen leden wereldwijd.

'De vier personen werden meegenomen voor verhoor en kunnen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter', verklaarde het federaal parket.

Werd er iets gevonden?

Bij de huiszoekingen werden ook computers, smartphones en ongeveer 600.000 euro aan cash geld in beslag namen. Een half miljoen euro daarvan zou gevonden zijn in het huis van Panzeri.

Zijn er Belgen betrokken?

Rechtstreeks lijken er geen Belgische Europarlementsleden betrokken te zijn. Toch werd bij twee van een huiszoeking uitgevoerd op kantoor, maar dat heeft alles te maken met twee van hun assistenten.

Zo vielen de speurders vrijdagavond binnen in het kantoor van een assistente van het Belgische Europarlementslid Marie Arena (PS). Eerder op de dag was de woning van de assistente, van Italiaanse nationaliteit, al doorzocht. Het kantoor werd tot maandagochtend verzegeld.

De assistente in kwestie werd ongeveer een jaar geleden aangeworven om te werken aan dossiers rond Afrika en de Democratische Republiek Congo. Eerder werkte ze bij de ngo Fight Impunity, waarvan Panzeri de oprichter en voorzitter is, en het is in het kader van die vorige baan dat de huiszoekingen plaatsvinden, preciseerde Arena.

Over het onderzoek van het Belgische federaal parket zei het Europarlementslid dat ze 'voorstander is van transparantie. Dus als er feiten van corruptie of inmenging zijn, moeten die aan het licht worden gebracht en moet justitie haar werk doen'.

Daarna gebeurde een huiszoeking in het kantoor van een ex-assistent van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS) in het Europees Parlement, dat ook werd verzegeld. Ook deze assistent werkte gedurende enkele jaren samen met Panzeri en zou de partner zijn van de hierboven al genoemde Eva Kaili. Het kantoor van Tarabella werd niet doorzocht, zegt een woordvoerder van Tarabella.