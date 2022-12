Beroemde Duitse chef-kok betrokken bij mislukte staatsgreep

Frank Heppner, een beroemde chef-kok uit München, zou betrokken geweest zijn bij de mislukte staatsgreep van een extreemrechtse groepering waarvoor afgelopen week 25 mensen werden opgepakt.

Volgens de Britse krant The Guardian werd ook een voormalige politieman opgepakt, die nog betrokken geweest was bij het bewaken van joodse instellingen tegen terreuraanvallen.

Deze week raakte bekend dat een extreemrechtse splintergroepering die de Duitse regering niet als wettig erkent, de macht wilde grijpen en een nieuw Duits leger wilde opzetten. Zij zouden het plan hebben opgevat om een gewapende overval te plegen op de Bondsdag.

Volgens het Duitse gerecht, dat deze week al 25 mensen oppakte, gaat het om een uiterst gevaarlijke stroming. Tegen nog 27 mensen loopt een onderzoek. Spil van de groepering is volgens de openbaar aanklager de adellijke vastgoedhandelaar prins Heinrich XIII Reuss.

De rol van de 62-jarige Heppner zou erin bestaan om na de coup ‘de kantines van het Duitse Rijk’ over te nemen en de militaire troepen te bevoorraden, schrijft de Oostenrijkse krant Die Presse.

Heppner is de schoonvader van David Alaba, voetballer bij Real Madrid. Hij zou zijn opgepakt in zijn restaurant in het Oostenrijkse skioord Kitzbühel.