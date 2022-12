Demir wil samenwerken met Nederland voor bouw van nieuwe kerncentrales

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) start verkennende gesprekken op met haar Nederlandse collega om te bekijken of samengewerkt kan worden voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales net over de grens met België. ‘Die bouw biedt ook voor Vlaanderen opportuniteiten’, aldus Demir.

De Nederlandse regering kondigde vrijdag aan dat ze twee nieuwe kerncentrales gaat bouwen in Borssele, net over de grens met België. Voor de bouw van die centrales zal een internationaal milieueffectenrapport opgemaakt moeten worden, waar Vlaanderen ook enige inbreng in zal hebben. Maar voor Demir moet dat niet de enige Vlaamse inbreng zijn.

'Het tart alle verbeelding wat we de voorbije week in ons land gezien hebben', zei ze zaterdagochtend op Radio 1. 'Er is altijd gezegd dat er geen probleem ging zijn met de bevoorrading. De voorbije week staat dan plots op alle voorpagina’s dat er geen zekerheid is over die bevoorrading voor de komende winters. Het probleem ligt niet in de winter van 2025, maar daarna. En als we willen blijven voldoen in alle behoeften, kan je niet anders dan kijken naar kernenergie. Dat is proper en we hebben de knowhow.'

Nederland

Om die reden start Demir verkennende gesprekken op met haar Nederlandse collega Rob Jetten. Ze wil een Vlaams-Nederlandse samenwerking bij de bouw van die twee nieuwe kerncentrales. 'Energie is een basisvoorziening en daar kan je niet omzichtig genoeg mee omspringen’, zegt Demir.

‘Samen met de Nederlandse collega’s willen we het gesprek aangaan over de lange termijn, waarbij een Vlaams-Nederlandse samenwerking of co-investering bij de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland voor mij tot de opties behoort. We moeten noodgedwongen op meerdere paarden wedden om onze energievoorraad te versterken voor de toekomst en onze fossiele energie-afhankelijkheid af te bouwen', aldus Demir. 'Als we er op die manier in kunnen slagen om een gezamenlijk lagelanden-energieplan te bekomen dat de energiebevoorrading in Vlaanderen voor de toekomst versterkt, moeten we niet twijfelen.'