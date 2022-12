Verslagen Trump-protegee klaagt verkiezingsambtenaren in Arizona aan

De Republikeinse gouverneurskandidaat Kari Lake heeft vrijdag de verkiezingsambtenaren van haar staat aangeklaagd om de resultaten van de gouverneursverkiezing aan te vechten. Ze eist dat ze uitgeroepen wordt tot winnaar in plaats van haar tegenstrever Katie Hobbs.

In haar aanklacht eist Lake dat ze uitgeroepen wordt tot winnaar van de gouverneursrace in Arizona, of anders de resultaten te vernietigen en te eisen dat de staat Maricopa County een nieuwe verkiezing houdt.

De Democrate Katie Hobbs won afgelopen maand de gouverneursrace van Arizona. Hobbs won met nauwelijks een procentpunt meer van Trump-protegee Kari Lake. Lake trapte haar campagne voor het gouverneurschap af met de leugen te herhalen dat er massale fraude was gepleegd tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Ook na haar verlies weigerde Lake haar verlies toe te geven en beweerde ze op Twitter dat er fouten gemaakt werden tijdens het kiesproces.

Tijdens haar campagne beloofde de Republikein om stemmen per post in de staat te verbieden, waarvan samenzweringstheoretici ten onrechte beweren dat het fraudegevoelig is. Lake, een voormalig nieuwsanker, was tijdens de midterms in de VS een van de door Trump gesteunde Republikeinse kandidaten die de verkiezingen in belangrijke battleground states verloor.