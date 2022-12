Zaterdag overwegend grijs

De dag begint zaterdag met veel lage wolkenvelden en in bepaalde regio’s aanvriezende mist. In de loop van de dag breekt vooral in het westen de bewolking zodat er enkele opklaringen voor kunnen komen. Elders blijft het meestal grijs. In het noordwesten behoort een lichte bui tot de mogelijkheden, meldt het KMI.

De maxima liggen rond ­3 graden in de Hoge Venen, 0 tot +1 graad in het centrum en +3 graden aan zee. De zuidwestenwind blijft in het binnenland zwak maar wordt aan de kust matig. In de Ardennen waait de wind zwak uit veranderlijke richtingen.

Zaterdagnacht veel lage wolkenvelden in het centrum en oosten van het land, terwijl er in het westen opklaringen voorkomen. Geleidelijk neemt ook in het westen de bewolking toe en kunnen er enkele sneeuwbuitjes vallen. Vooral in de Ardennen kan opnieuw aanvriezende mist gevormd worden. De minima liggen tussen ­7 graden in de Hoge Venen en ­1 of ­2 graden in het westen en centrum. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.

Zondag blijft het meestal zwaarbewolkt met ‘s ochtends kans op aanvriezende mist in de Ardennen. Het is vaak droog maar lokaal vallen er wel enkele sneeuwbuien. De maxima schommelen tussen ­4 graden in de Hoge Venen en 0 à +1 graad in Laag­ en Midden­-België. Er waait een zwakke tot meestal matige zuidenwind.