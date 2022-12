Hoe maak je een mocktail die geen troostprijs is?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: hoe maak je een mocktail die smaakt als een volwassen drankje?

Het is met mocktails zoals met de vegetarische keuken: simpelweg de alcohol weglaten is even zinloos als de kip uit de vol au vent vissen. Maar de smaak en het mondgevoel van alcohol kopiëren is ook niet nodig – als het al mogelijk zou zijn. Wel kun je de complexiteit en uitgesprokenheid nastreven die een goede cocktail typeert. Je wilt niet zomaar een mix van fruitige smaken, je hebt ook bitterheid nodig, kruidigheid, iets wat je mond een beetje doet samentrekken en een verrassing, zoals iets hartigs of romigs. Dit zijn ingrediënten die in de betere mocktailrecepten vaak terugkeren:

- Bitters (zoals Angostura): een traditioneel cocktailingrediënt dat ook in alcoholvrije drankjes goed werkt

- Tonic: niet alleen sterk bij gin, ook een prima mixer voor mocktails

- Verjus: sap van onrijpe wijndruiven

- Kombucha: zuren, tannines en gefermenteerde aroma’s voor een stevigere mocktail

- Zwarte of groene thee voor aroma en tannines

- Lapsang souchong-thee voor rokerigheid

- Pekel: van groene olijven bijvoorbeeld, of van gekonfijte citroenen, of umeboshipruimen

- Tamarinde: fruitig, zachtzuur, maar ook een klein beetje vuil van smaak, voor een mocktail met body

- Verse chilipeper

Recept 1:

Frisse mocktail met pompelmoes en gepekelde citroen

Voor 4 glazen:

400 ml versgeperst pompelmoessap (idealiter zeef je het even)

1 el limoensap

2 gepekelde (‘gekonfijte’) citroenen

1 el pekelvocht van de citroenen

240 ml tonic

1. Pureer de gepekelde citroenen met het pekelvocht. Gebruik 1 el van de puree voor je mocktails en bewaar de rest om iets anders op smaak te brengen (bvb mayonaise).

2. Meng het pompelmoessap met het limoensap en de citroenpuree. Roer goed los. Verdeel over vier glazen en werk elk glas af met 60 ml tonic.

Een recept van Johanna Goyvaerts & Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Recept 2

Spicy nepcocktail met tamarinde, chili en passievrucht

Voor 4 glazen:

75 gram tamarindepulp (in Aziatische voedingswinkels of als kant-en-klare pasta in sommige supermarkten)

200 ml water

75 gram palmsuiker (in Aziatische voedingswinkels)

snuf zout

1 klein chilipepertje, in de lengte doormidden + 4 extra om je glazen te garneren

sap van 1½ limoen

4 passievruchten

ijsblokjes, om te serveren

300 ml bruiswater

1. Doe de tamarindepulp in een steelpannetje samen met het water. Hak de palmsuiker in stukjes en voeg toe samen met het zout. Verwarm het water zodat de suiker en het zout oplossen en de tamarinde losweekt – je kunt de tamarinde een handje helpen door met schone handen de pulp los te masseren. Voeg het chilipepertje toe en laat het geheel 5 tot 10 minuten trekken. Het wordt echt goed pittig, dus als je dat niet gewend bent, gebruik dan de halve peper.

2. Haal van het vuur af en voeg het limoensap toe. Giet het mengsel door een zeef en houd apart.

3. Was de zeef en zet ’m op een schenkkannetje. Halveer de passievruchten en schep het vruchtvlees in de zeef. Druk goed aan zodat het mooie oranje sap eruit loopt. Eet de pitjes op voor een shot extra vitamine C – of bewaar de pitjes voor in de yoghurt.

4. Verdeel het tamarindemengsel over 4 glazen, je hebt als het goed is zo’n 65 milliliter per glas. Schep in elk glas ijsblokjes en vul de glazen aan met zo’n 75 milliliter bruiswater. Decoreer met een chilipepertje, of een takje munt voor mijn part.

5. Doe het passievruchtensap over in een klein schenkkannetje en giet bij het serveren een scheutje in de glazen zodat er een mooi wolkje ontstaat. Roer het drankje voor het drinken nog even goed door.

Een recept uit ‘Insane’ van Vanja van der Leeden, foto: Remko Kraaijeveld