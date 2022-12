Rauwe pastinaak? Het kan. Nog beter zelfs: de licht kruidige, anijsachtige smaak is verrassend lekker. Snijd de groente wel in flinterdunne reepjes. Vind je rauw toch iets te extreem, breek de krokante structuur dan door ze eerst te marineren. Wij gebruikten hiervoor een zuurzoete dressing op basis van citroen, witte miso (die zoeter is dan de donkere variant) en honing.

INGREDIËNTEN (VOOR 2 GROTE OF 4 KLEINE PORTIES)

2 pastinaken, geschild

4 wortelen, geschild

1 kl venkelzaad

2 sinaasappels

1 el geroosterd sesamzaad

1/2 busseltje platte peterselie, grof gehakt

Extra groene kruiden zoals munt of koriander (optioneel)

Versgemalen zwarte peper

Zout

Voor de dressing:

1 kl witte misopasta (of sojasaus)

1 kl honing

1 kl olijfolie

1/2 citroen, het sap

BEREIDING

1. Schil de pastinaken en wortelen met een dunschiller in flinterdunne sliertjes. Rooster het venkelzaad en vijzel het fijn. Meng alle ingrediënten voor de marinade. Doe de marinade bij de groentesliertjes en kneed enkele minuten voorzichtig door, let erop dat ze niet breken. Meng de venkelzaadjes eronder en laat enkele uren tot een nacht afgedekt marineren in de koelkast.

2. Snijd de sinaasappel in partjes (à vif). Laat de gemarineerde groenten op kamertemperatuur komen en meng er de sinaasappelpartjes, de peterselie en extra groene kruiden onder. Besprenkel eventueel met wat extra olijfolie en werk af met de geroosterde sesamzaadjes, een draai van de pepermolen en een snuf zout.

Ook lekker: knolselder matcht goed met pastinaak en wortel en kan zeker ook in deze salade.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Karmen Ayvazyan