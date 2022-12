Een klassieke witloofsoep waarin een scheut cognac diepte in smaak brengt en een flinke toef blauwekaasroom een feestelijk touch geeft. Wij kozen voor subtiel smakende gorgonzola. Als je van een meer uitgesproken accent houdt, is een pittigere variant zoals roquefort ook een goede keuze.

Ingrediënten

(voor ongeveer 1,5 liter)

750 g of 6 stronken grondwitloof

1 grote ui

1 grote aardappel

1 teen knoflook

50 ml cognac

1 l groente- of kippenbouillon

75 g boter

3 blaadjes (verse) laurier

peper & zout

Voor de blauwekaasroom:

125 g blauwe kaas op kamertemperatuur

200 ml slagroom

Peper & zout

Ook nodig: handmixer

Bereiding

1. Snipper de ui grof. Smelt de boter in een grote kookpot met stevige bodem op een middelhoog vuur. Maak eerst bruine boter om de soep een extra laagje smaak te geven.

2. Wacht tot de boter begint te bruisen en roer vanaf dan af en toe met een garde, zodat de witte melkdeeltjes uit de boter niet aan de bodem van je pot beginnen te plakken. Herhaal dit af en toe, tot de boter goudbruin kleurt en naar nootjes begint te ruiken.

3. Doe er nu de ui bij en kruid met een snuf peper en zout. Zet het vuur een tikje lager en stoof glazig in 5 à 10 minuten, roer af en toe om. Snijd ondertussen het witloof, pel de knoflook en snijd grof.

4. Voeg het witloof toe samen met de laurier en stoof in 15 minuten mee zacht. Roer regelmatig om. Blus met de cognac en laat 2 minuten inkoken zodat de alcohol verdampt.

5. Maak ondertussen de blauwekaasroom. Klop eerst de room half stijf in een kom, met een handmixer. Klop in een andere kom met dezelfde handmixer de blauwe kaas even los – het is belangrijk dat de kaas op kamertemperatuur is, zo gaat het loskloppen makkelijker. Doe de kaas bij de slagroom en klop door tot alles goed gemengd is. Let erop dat je niet te lang klopt, want dan wordt de room te stijf. Proef en voeg naar smaak peper en zout toe.

6. Haal de laurier uit de soep en mix de soep romig in de blender (of gebruik een staafmixer). Proef en kruid indien nodig bij met peper of zout.

7. Schep uit en werk de borden af met een flinke toef room en een extra draai van de pepermolen.

Recept & Foto: Johanna Goyvaerts, Tine Lejeune & Barbara Serulus