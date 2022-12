Onweerstaanbaar op een geroosterd sneetje roggebrood, met iets zuurs dat opbokst tegen het vet, zoals augurken. Met een frisse knolseldersalade wordt het een feestelijk voorgerecht. Wie potjes wil uitdelen aan vrienden, buren of familie, kan de hoeveelheden vlees en vet gewoon verdubbelen. Let wel op dat u dan ook dubbel zoveel zout gebruikt, zodat het vlees goed bewaart.

Ingrediënten (voor 4 kleine potjes)

500 g varkensnek of -schouder (zonder been)

500 g reuzel, eenden- of ganzenvet of boter (wij gebruikten de helft boter en de helft reuzel)

15 g zout

Voor de kruiden:

1 el venkelzaad

1 kl korianderzaad

5 jeneverbessen

5 blaadjes (verse) laurier

2 kruidnagels

15-tal zwarte peperbolletjes

Ook nodig: brandschone potjes met een deksel

Bereiding

1. Wrijf het vlees een dag op voorhand in met het zout. Wikkel in folie, leg op een bordje en zet 24 uur in de koelkast.

2. Vijzel alle kruiden, met uitzondering van de laurier, half grof en rooster enkele minuten op een laag vuur in een kookpot met stevige bodem tot ze beginnen te geuren. Let op voor aanbranden.

3. Smelt het vet erbij en voeg de laurier toe. Snijd het vlees in blokjes van ongeveer 2 centimeter en doe bij het gesmolten vet erbij. Het vlees moet onderstaan, voeg indien nodig extra vet toe. Warm voorzichtig op tot het kookpunt, draai het vuur zo laag mogelijk en zet het deksel op de pot.

4. Het vlees moet konfijten en mag niet koken, check na 10 minuten of het vuur niet te hard gaat. Laat minstens vier uur staan, tot het vlees boterzacht is en in draadjes uit elkaar valt wanneer je het met een vork tegen de rand van de pot drukt.

5. Haal de laurier eruit en trek ook de rest van het vlees met een vork in sliertjes. Meng alles goed onder elkaar, schep in potjes en draai het deksel er onmiddellijk op. Raak niet ontmoedigd wanneer de rillette geen roze kleur heeft. Bij huisgemaakte rillette is de kans groot dat het vlees tijdens het garen wat kleurt. Dit is niet erg, het geeft een diepere smaak die lichtjes gerookt aandoet.

6. Laat afkoelen en bewaar in de koelkast. Haal voor het serveren tijdig weer uit de koelkast, zodat de rillette op kamertemperatuur kan komen en smeerbaar wordt. Koel bewaard en in een gesloten potje is rillette makkelijk enkele maanden houdbaar.

Met de kruiden kun je variëren volgens wat je zelf lekker vindt. Zo passen een teentje knoflook of een snuf piment d’Espelette uitstekend in rillette. Verse kruiden zoals tijm, rozemarijn of marjolein kunnen ook. Wanneer je ze opbindt met keukentouw, kun je ze makkelijk uit het vet halen.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven