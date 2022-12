Argentinië bezorgt Nederland nieuw penaltytrauma en speelt halve finale tegen Kroatië

Lionel Messi staat op twee wedstrijden van de wereldtitel. Argentinië overleefde een oranje heksendans waarbij Nederland een 0-2-achterstand goedmaakte in de toegevoegde tijd. In de penaltyreeks bezorgde Messi Nederland een nieuw trauma.

Het avontuur van Nederland en Louis van Gaal in Qatar is voorbij. De 71-jarige bondscoach was de voorbije weken de vedette van een team dat op een herhaling hoopte van een WK 2010-scenario: met weinig zinderend maar efficiënt voetbal doordringen tot in de finale. Tegen Argentinië hield het plannetje wonderbaarlijk stand. Zelfs na een 0–2-achterstand kwam ­Nederland nog terug. Maar in de penaltyreeks misten aanvoerder Virgil van Dijk en Steven Berghuis. Met drie verloren strafschoppenseries op vier zijn de Nederlanders een van de slechtst presterende strafschoptrappers in de WK-geschiedenis.

Net als in de achtste finales ­tegen Australië had Messi zijn ploeg de weg getoond. De nummer tien draagt een stempel van onderpresteerder op wereldbekers met zich mee. Maar sinds hij Argentinië in juli ’21 aan de Copa América heeft geholpen, draaft hij vol vertrouwen in blauw en wit. Tegen Australië vond hij als eerste de opening en trapte hij zijn ploeg na 35 minuten op voorsprong. Tegen Nederland vond hij precies op hetzelfde moment het gaatje door de oranje muur.

Rechtsback Nahuel Molina, die eerder dit seizoen nog met Atlético tegenover Club Brugge stond, speelde Messi zo’n tien meter over de middellijn aan. De nummer tien sneed in de beste nummer tien-traditie van Argentinië naar binnen, zette met een schijnbeweging ­Nathan Aké in de wind, en bracht zonder te kijken, met een splijtende pass, Molina alleen voor doelman Andries Noppert. De jonge back aarzelde niet en scoorde 0–1.

Nederland had geen reactie in huis. Van Gaal bracht Teun Koopmeiners voor Marten de Roon en Steven Berghuis voor Steven Bergwijn. Het leek lood om oud ijzer. Halfweg de tweede helft schakelde Van Gaal over op zijn plan B, dat met behulp van een attente fotograaf al de ronde had gedaan op ­sociale media. Luuk de Jong viel in, in afwachting van de komst van een andere toren, Wout Weghorst.

Wanhopig slotoffensief

Terwijl Oranje zijn luchtmacht ontplooide, gaf Lionel Messi nog eens een waarschuwing. Na een overtreding van Virgil van Dijk op de nummer tien, trapte hij een strakke vrijschop maar net over het doel van Noppert. Het licht leek helemaal uit te gaan bij Oranje toen Denzel Dumfries Marcos Acuña haakte in de zestien. De bal ging op de stip en Messi verspilde geen tijd om op het scorebord te staan. Hij knalde de penalty onhoudbaar tegen het zijnet.

In een wanhopig slotoffensief lukte het Nederland om tegen te scoren. Wout Weghorst kopte op voorzet van Steven Berghuis de 1-2 binnen en zorgde voor een nerveus wedstrijdeinde. De potjes begonnen te koken toen Leandro Paredes uit frustratie de bal staalhard naar de Nederlandse bank trapte.

Tijdens tien minuten toegevoegde tijd voltrok zich dan toch het Nederlandse wonder. Na een ingestudeerde vrije trap speelde Koopmeiners Weghorst aan, die langs de Argentijnse muur draaide en de 2–2 binnen duwde. De wereld boven Argentinië stortte in.

Toch kwamen de Albiceleste het moedigst voor de dag in de verlengingen. Na een vrije trap lanceerde Messi Nicolas Otamendi, die zijn teen net niet tegen de bal kreeg. De ingevallen Lautaro Martinez kreeg twee goeie schietkansen. Lionel Messi plaatste de bal aan de verkeerde kant van de paal. En helemaal in het slot trof Enzo Fernandez het kader, in een gespiegeld drama aan de WK-finale van 1978 en de bal tegen de paal van Rob Rensenbrink.

In de penalty’s miste aanvoerder Virgil van Dijk als eerste. Lionel Messi zette de zijne om waarop ook Steven Berghuis miste. Het werd nog even spannend toen Enzo Fernandez zijn elfmeter niet omgezet kreeg, maar Lautaro Martinez kreeg een tweede kans en trapte zijn ploeg een ronde verder.

Argentinië gaat verdiend naar de halve finale dinsdag tegen ­Kroatië. Daar mag Lionel Messi zijn kunstje van tegen Australië en Nederland proberen te herhalen: tegen een defensief ingestelde tegenstander proberen dat ene gaatje te vinden. Kroatië is zonder twijfel een van de stugste ploegen op dit WK.

Oranje gaat naar huis met de verkeerde indruk dat er meer in zat. Alleen maar door een gunstige loting was Nederland zo ver geraakt op deze Wereldbeker: een groepsfase tegen Qatar, Ecuador en Senegal, gevolgd door een 1/8ste finale tegen de Verenigde Staten. Het is knap dat Oranje het tot op het einde spannend hield, maar een halve finale was het laatste team van Louis van Gaal niet waard. Ook al kon het verschil met Argentinië op het scorebord niet kleiner zijn en speelde het penaltytrauma van Oranje onmiskenbaar weer op.