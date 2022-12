Geheel volgens de regels van de punchtraditie overheerst de alcohol in dit recept niet, maar versmelt hij mooi met de andere ingrediënten. Het veenbessen- en granaatappelsap geeft de punch een fruitig fris zuurtje.

INGREDIËNTEN (VOOR ONGEVEER 12 GLAZEN)

2 flessen champagne of droge schuimwijn

100 ml sinaasappellikeur zoals Cointreau

500 ml granaatappelsap

500 ml veenbessensap

IJsblokjes

Voor de afwerking: sinaasappelschijfjes, verse rozemarijn, granaatappelpitten, veenbessen.

BEREIDING

1. Zorg dat alle drank gekoeld is. Meng in een punchbowl of andere grote kom het fruitsap met de schuimwijn en sinaasappellikeur. Proef en voeg naar smaak eventueel nog een extra scheutje likeur toe. Doe de ijsblokjes erbij en werk af met wat voorhanden is, zoals: schijfjes sinaasappel, enkele takjes rozemarijn, granaatappelpitten of veenbessen.

2. Maak het jezelf gemakkelijk en laat gasten zelf uitscheppen. Zet de kom op tafel met leuke glazen of coupes ernaast en eventueel een extra kommetje ijsblokjes.

Tip: Wie van zoet houdt, kan naar smaak wat suikersiroop toevoegen. Die maak je snel zelf door op een zacht vuur twee koppen kristalsuiker op te lossen in een kop water. Even laten afkoelen en de siroop is klaar voor gebruik.

Ook lekker: Vervang de het granaatappel- of veenbessensap door versgeperst sap van mandarijnen.

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven