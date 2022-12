Paul Magnette wil dat volledig bureau Waals Parlement opstapt

Na een maandenlange controverse vraagt PS-voorzitter Paul Magnette het ontslag van de leden van het uitgebreid ­bureau. Dat regelt de dagelijkse werking van het Waals Parlement.

In november 2021 bezocht Frédéric Janssens, de griffier van het Waals Parlement, samen met Waals-Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt de ­wereldexpo in Dubai. Voor een verblijf van vier nachten telden de ­heren samen 4.333 euro neer, op kosten van het Waals Parlement. Dat parlement betaalde ook de vluchten in ­businessclass (4.266 euro per ­ticket) en ging akkoord met een forfait van 1.100 euro per persoon voor de maaltijden. Dat schreef Le Soir donderdagavond op basis van een reeks interne documenten die de krant in handen kreeg.

Onaanvaardbaar, zegt Paul Magnette nu, die behalve het ontslag van Janssens en Marcourt ook het ontslag eist van de leden van het uitgebreid bureau, onder wie Sophie Pécriaux (PS), Jacqueline Galant (MR), ­Sybille de Coster-Bauchau (MR) en ­Manu Disabato (Ecolo).

Goedkeuring ingetrokken

Zij dragen een ‘collectieve verantwoordelijkheid’, zei Magnette vrijdag aan de RTBF. ‘Het ­bureau van het parlement had de griffier moeten controleren. Er rust dus een deficit op haar con­trolefunctie.’

Oorspronkelijk zouden de ­leden van het bureau ook mee­reizen naar Dubai. Dat werd in september door datzelfde bureau ­beslist. Dat de thema’s mobiliteit en duurzame ontwikkeling centraal stonden op de Expo, klonk het als verantwoording voor de trip. Disabato haakte echter al snel weer af. En in oktober 2021 lieten ook de andere leden van het bureau weten dat ze de reis niet meer zagen zitten. Meer nog: volgens de documenten die Le Soir kon inkijken, trokken ze hun goedkeuring voor de reis in. Maar ­Janssens en Marcourt vertrokken toch.

Janssens’ ­managementstijl en uitgaven voor dure infrastructuurwerken waren overigens al eerder het voorwerp van controverse (DS 13 september).

Het collectieve ontslag van het bureau en haar vervanging door een nieuwe ploeg moet het vertrouwen in het parlement herstellen, hoopt Magnette.