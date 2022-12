BBC-journalist slaat terug naar Harry en Meghan

In de Netflix-serie Harry & Meghan beweren prins Harry en Meghan Markle dat hun ‘verlovingsinterview’ op BBC georkestreerd was en dat ze niet mochten zeggen wat ze wilden. De BBC laat zich dat niet zeggen.

De zesdelige Netflix-reeks Harry & Meghan is bij enkele BBC-journalisten in het verkeerde keelgat geschoten. In de derde aflevering praten prins Harry en Meghan Markle over het interview dat ze in 2017 aan de BBC gaven naar aanleiding van hun verloving. Markle zet daarbij meteen de toon door niet te spreken van een interview, maar van ‘een georkestreerde realityshow’. ‘Het was ingestudeerd.’

Ze zeggen dat het hele interview opgezet spel was en dat ze niet de kans kregen om hun verhaal te vertellen zoals ze zelf wilden. ‘We werden niet toegelaten om ons verhaal te vertellen omdat ze dat niet wilden’, zegt Markle. Waarop Harry aanvult: ‘We werden nooit toegelaten om ons verhaal te vertellen. Dat was consequent het geval.’

De journalist die in 2017 het interview afnam, spreekt die versie van de feiten met klem tegen. ‘We weten dat herinneringen over dit onderwerp uiteen kunnen lopen’, zegt Mishal Husain, waarbij ze verwijst naar de repliek van de Queen na het ruchtmakende interview van Harry en Meghan door Oprah Winfrey vorig jaar, waarin de koninklijke familie werd beschuldigd van racisme.

Grote dag

Mishal Husain is een gerespecteerd BBC-journalist die ophefmakende interviews hield met Paul Kagame en Aung San Suu Kyi. Ze weerlegt de claim van Harry en Meghan dat de Britse pers haar wou ‘kapotmaken’. Op het radioprogramma Today van BBC voert Husain aan dat er de dag van het ‘verlovingsinterview’ net alles aan werd gedaan om de geïnterviewden op hun gemak te stellen, ‘omdat het hun grote dag was’. Uit haar getuigenis blijkt wel dat er ruim werd overlegd over welke onderwerpen mochten worden aangekaart. Of dat de toets van kritische journalistiek doorstaat, is voer voor discussie, maar alleszins blijkt er niet uit dat de prins en zijn toenmalige verloofde niet de kans kregen hun verhaal te vertellen zoals ze zelf wilden.

In verschillende BBC-programma’s kreeg Husain bijval van collega’s. ‘Het idee alleen al dat iemand Meghan Markle zou willen kapotmaken is eerlijk gezegd absurd’, zegt Nicholas Witchell, de royaltywatcher van de BBC. Ook Tony Hall, de toenmalige directeur van de BBC, gaat in de tegenaanval, aldus Variety. Hij noemt de aantijgingen van prins Harry en Meghan Markle ‘simpelweg onwaar’.