‘Tsjeefsokken voor onder de kerstboom’ en ander gezelligs

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

‘Tsjeefsokken’

Een ideetje voor onder de kerstboom: ‘tsjeefsokken’. De jongerenpartij van CD&V lanceert een eigen sokkenlijn en dat gaat gepaard met een eerste, flitsend ontwerp: de beige sokken zijn bedrukt met het ludieke ‘enerzijds, anderzijds’ – een verwijzing, stellen de jongeren, ‘naar hoe er soms smalend wordt gekeken naar de christendemocratische partij’. Eerder brachten ze al een collectie T-shirts en truien op de markt met opdrukken zoals ‘eat, sleep, Tsjeef, repeat’. Kersvers nationaal jongerenvoorzitter Sien Vandevelde: ‘Je moet als jongerenpartij ook durven de draak te steken met jezelf. Op deze manier tonen we aan dat we weten dat we soms te weinig scherp naar buiten komen, maar motiveren we onszelf ook om dat in de toekomst wel te doen.’

Da’s genoteerd, Sien.

Vesalius vereeuwigd

Het voormalig Pathologisch Instituut in de Minderbroedersstraat in Leuven, waar generaties studenten geneeskunde hun anatomische interesses botvierden, wordt een kenniscentrum van wetenschap, zorg en samenleving. N-VA-ministers Zuhal Demir, Jan Jambon en Matthias Diependaele trekken hiervoor 6,6 miljoen euro uit. Samen met Toerisme Vlaanderen en de KU Leuven willen ze de erfenis van Andreas Vesalius, de grondlegger van de anatomie én Vlaamse Meester, publiek toegankelijk maken met verhalen over het menselijk lichaam - ‘van conceptie tot ontbinding’. Het project, waarbij een erfgoedsite omgevormd wordt tot een interdisciplinair centrum, kadert in de viering van de zeshonderdste verjaardag van de universiteit in 2025. Wat Vesalius van dit alles had gevonden, weten we natuurlijk niet. Een geruststelling voor de initiatiefnemers: hij kan zich niet omdraaien in zijn graf, zijn lichaam werd nooit gevonden.

Een verjaardag en een afscheid

Rozanne, de dochter van Demir, wordt vijf jaar. Proficiat!

Bart Croes, de woordvoerder van minister van Werk Jo Brouns (CD&V), ruilt zijn job in voor een aantrekkelijkere betrekking in de farmasector. Dat verloopt (relatief) onopgemerkt, en dat hoort zo, stelt hij. ‘Een woordvoerder mag opvallen, maar ook weer niet te veel. Ik hoop dat ik dat evenwicht steeds heb kunnen vinden, en dat ik een professionele, maar geen onvergetelijke indruk heb nagelaten. In de politiek is dat laatste zelden een cadeau’, schrijft hij.