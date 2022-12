Kroatië opnieuw in halve finale na penaltythriller tegen Brazilië

Met schaakvoetbal, zoals het patroon van hun iconische truitjes aangeeft, zijn de Kroaten de eerste halvefinalisten van dit WK. Ze versloegen Brazilië na strafschoppen en spelen dinsdagavond tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Nederland (straks om 20 uur).

Lionel Messi en Kylian Mbappé leidden hun team al met belangrijke doelpunten doorheen de groepsfase, Neymar Junior leek het te doen op het moment dat zijn land hem het meest nodig had. Halfweg de eerste verlenging, toen de wedstrijd tussen Kroaten en Brazilianen stevig op slot zat, wrikte de sterspeler van Paris Saint-Germain met een dubbele een-twee en een slalom voorbij verdediger Sosa en doelman Livakovic, de poort naar de halve finale open. Maar Pasalic sloeg hem met geweld weer dicht en dwong penalty’s af. Daarin misten Rodrygo en Marquinhos voor Brazilië, Kroatië was alweer foutloos.

De reguliere speelperiode was een 0-0 zoals we al zo vaker hadden gezien op dit WK. Met twee teams waar de angst om een doelpunt tegen te krijgen groter was dan het verlangen er een te maken. En waar energie werd gespaard voor een wedstrijd die mogelijk 120 minuten zou duren. Dat scenario was trouwens erg denkbeeldig. Liefst zeven van zijn laatste acht wedstrijden in de knock-outfase van een groot toernooi wraen in verlengingen gegaan.

De eerste helft begon met een grote geeuw en een perfect evenwicht in balbezit en (halve) kansen.

Na rust drong Brazilië aan en Dominik Livakovic, de Kroatische doelman die zich in de 1/8ste finales tegen Japan tot held had gekroond met drie gestopte penalty’s, moest zich opnieuw onderscheiden. Zijn moeilijkste redding? Toen hij een owngoal van Josep Gvardiol moest vermijden. De meest begeerde jonge verdediger ter wereld was bijna de schlemiel van de kwartfinales toen hij onder druk van Raphinha en Eder Militão bijna de bal in eigen doel ontzette.

Livakovic toonde zich andermaal de talisman van Kroatië en redde ook op pogingen van Vinicius Junior, Paqueta (twee keer) en Richarlison. Bij die laatste poging liet hij zich bijna door de benen spelen, maar kon hij er nog net bij zijn knie bij. De 27-jarige doelman van Dinamo Zagreb, die zijn hele carrière in de Kroatische competitie speelde, is nu al een van de spelers van het WK in Qatar.

Bondscoach Tite scherpte zijn aanvallende drietand aan. Antony, Rodrygo en Pedro vielen in voor Raphinha, Vinicius Junior en Richarlison. Brazilië bleef aanvallen, terwijl Kroatië zijn moment afwachtte. Maar ook de Goddelijke Kanaries flitsten met de handrem op omdat ze niet in de slotfase van de reguliere 90 minuten tegen een doelpunt wilden aanlopen. De wissels die Tite had doorgevoerd waren positie-om-positie.

In de verlengingen kregen de Kroaten de eerste grote kans. Invaller Bruno Petkovic zette twee man in de wind en legde af voor Brozovic, die over besloot. Bijna waren de Kroaten met hun eerste zuivere kans op voorsprong gekomen.

Maar het was Brazilië dat finaal de ban brak. Nadat hij twee wedstrijden had gemist met een enkelblessure was Neymar Junior teruggekeerd tegen Zuid-Korea. Daarin was hij niet de grote man, maar mocht hij wel een penalty omzetten. Tegen Kroatië deed hij dan wat heel Brazilië al sinds zijn ontbolstering van hem verwacht: met één magisch moment de ‘Goddelijke Kanaries’ op weg naar de wereldtitel zetten.

Het leek het perfecte scenario, maar Kroatië, misschien het meest weerbare team in competitie, legde zich niet bij de achterstand neer. Mislav Orsic, ooit een gelukszoeker in Zuid-Korea en China, trok door op de linkerflank, legde breed op Pasalic en die scoorde met een gelukje, afwijkend op Marquinhos de 1-1. Er waren nog vijf minuten te spelen in de tweede verlenging en Kroatië was weer helemaal levend.

Kroatië had nog nooit een strafschopserie op een groot toernooi verloren en legde ook deze keer het perfecte parcours af. Het haalt net als in Rusland de halve finales van het WK.