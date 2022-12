Zuid-Koreanen worden wat jonger

In Zuid-Korea worden momenteel drie systemen gebruikt om iemands leeftijd te berekenen. Met het eerste is vrijwel iedereen bekend: een baby die geboren wordt, is 0 jaar en viert z’n eerste levensjaar een volledig jaar na de geboorte.

In Zuid-Korea komen daar nog twee alternatieve systemen bij. Daar is een pasgeboren baby meteen één jaar oud en komt er een jaar bij op 1 januari. Een baby die bijvoorbeeld op 31 december geboren wordt, is er een jaar oud en een dag later, op 1 januari, meteen twee. In het tweede systeem is een baby die geboren wordt 0 jaar oud en komt er een jaar bij op 1 januari. Dat systeem wordt gebruikt om te bepalen of iemand mag roken of alcohol drinken.

Bent u nog mee? Veel Zuid-Koreanen niet. Vooral tijdens de pandemie veroorzaakten de alternatieve systemen (te) veel verwarring. Toen de Zuid-Koreaanse overheid de bevolking per leeftijdsgroep uitnodigde om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, was niet duidelijk naar welke leeftijd de mensen nu moesten kijken: de Koreaanse of de internationale leeftijd.

Om de verwarring tegen te gaan, heeft het Zuid-Koreaanse parlement een wet gestemd die de twee alternatieve systemen op de schop doet. De overheid wil alleen nog het leeftijdssysteem gebruiken dat ook in de rest van de wereld geldt.

Chinese sterrenbeeld

‘In de praktijk zullen Koreanen nog altijd naar iemands Chinese sterrenbeeld vragen. Dan weten ze automatisch in welk jaar een persoon geboren is’, vertelde Koen De Ceuster, docent Moderne Koreaanse Geschiedenis aan de universiteit van Leiden, toen de wetswijziging in mei werd aangekondigd op Radio 1. Volgens De Ceuster is leeftijd heel belangrijk in het taalgebruik en de sociale verhoudingen.

‘Hoe ouder iemand is, hoe meer respect die krijgt’, zei de prof. Die regel gaat best ver: ‘ Bij tweelingen maakt het uit wie er het eerst geboren werd. Degene die het laatst geboren is, zal altijd respect moeten tonen voor de eerstgeborene broer of zus. Ook onder vrienden wordt op basis van leeftijd een hiërarchie opgebouwd. Daarvoor baseren ze zich op geboortejaar, datum en uur.