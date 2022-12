Er zit een bever in Antwerpen. Dat doen gigantische knaagsporen aan het vroegere fort Noordkasteel, vlakbij de haven van Antwerpen, toch vermoeden. Het is al decennia geleden dat de dieren voorkwamen in het noorden van de stad. Met behulp van camera’s wil Natuurpunt meer te weten komen over de dieren.