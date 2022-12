Cinema in Amerikaanse Senaat: Kyrsten Sinema verlaat Democratische Partij

Senator Kyrsten Sinema gaat voortaan als onafhankelijke zetelen. Plots is de meerderheid van de Democraten in de Amerikaanse Senaat een pak minder veilig.

‘Ik voeg me bij het groeiende aantal mensen in Arizona die genoeg hebben van partijpolitiek, door mij onafhankelijk te verklaren van het kapotte tweepartijensysteem in Washington.’ Met een open brief in The Arizona Republic verscheurde senator Kyrsten Sinema haar lidkaart van de Democratische Partij. Dat zal meteen de vreugdekreten doen verstommen die bij de Democraten te horen waren na de overwinning op 6 december bij de tweede ronde in Georgia. Omdat Raphael Warnock won in Georgia dachten de Democraten te kunnen rekenen op een meerderheid van 51 tegen 49 in de Senaat. Drie dagen later is die meerderheid plots heel wat minder veilig, al verzekert Sinema dat dit niets aan de machtsverhoudingen in de Senaat hoeft te veranderen.

Aan Politico beloofde ze alvast niet naar de vergaderingen te gaan van de Republikeinse senatoren en dat haar stemgedrag onveranderd blijft. ‘Niets aan mijn waarden of gedrag zal veranderen.’

Het moedige midden

De 46-jarige Sinema staat bekend als een bruggenbouwer - of pendelaar - tussen de Democraten en Republikeinen. Ze speelde een sleutelrol in partij-overschrijdende overeenkomsten op het vlak van infrastructuur en wapendracht. Ze speelde een cruciale rol in de recente stemming van de ‘Respect for Marriage Act’, die het homohuwelijk in heel de VS beschermt. Mede dankzij haar werd die over de partijen heen goedgekeurd. Behalve op ethisch vlak ligt ze ook qua klimaatopwarming en sociale kwesties op de lijn van de Democraten. In de twee procedures voor impeachment stemde ze om Donald Trump te veroordelen.

Op fiscaal vlak toonde Sinema zich echter een medestander van de Republikeinen. Ze blokkeerde Democratische pogingen tot belastingverhogingen. Dat kwam haar op kritiek te staan van mensen die vinden dat ze de belangen van haar welvarende donors laat voorgaan op het maatschappelijke belang. Ze wilde de recente Klimaatwet pas steunen als er enkele belastingverhogingen werden geschrapt. Ze noemt zichzelf een bondgenoot van president Biden, maar werkte ook graag met de Republikein Mitch McConnell.

In haar open brief schrijft ze dat ze bij geen van beide partijen echt goed paste. Ze waarschuwt ervoor dat beide partijen steeds meer ruimte geven aan de luidste, extreemste stemmen in de partij, waardoor er amper nog plaats is voor compromis.

Haar beslissing komt dus niet geheel als een verrassing, ook al is het meer dan dertien jaar geleden dat een senator het haar voordeed. Binnen de Democratische partij werd deze stap echter sneller verwacht van Joe Manchin, de dwarsligger uit West-Virginia. De vraag is wat dit betekent voor de verkiezingsstrijd in 2024, wanneer ze opnieuw voor haar Senaatszetel moet opkomen. Ze kan zich opmaken voor tegenkandidaten vanuit de Republikeinse én de Democratische Partij. Zich distantiëren van de Democratische Partij kan echter ook een voordeel opleveren in haar staat: voor ze haar zetel veroverde in 2019 stemde Arizona een kwarteeuw lang een Republikein naar de Senaat.