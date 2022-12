Sneller subsidie voor gemeente waar crèche toe moet

De sluiting van een crèche betekent een hoop ellende voor ouders die een nieuwe plek moeten vinden voor hun kroost. Vlaanderen wil vaker subsidies uitdelen om het probleem lokaal aan te pakken.

De laatste maanden stapelen de berichten zich op van kinderdagverblijven die tijdelijk of definitief de deuren moeten sluiten. Sinds het drama in de Gentse crèche ’t Sloeberhuisje, waarbij een meisje van zes maanden overleed, en een daaruitvolgende onderzoekscommissie wordt vanuit het voorzorgsprincipe veel sneller opgetreden.

Wordt een crèche door het agentschap Opgroeien verplicht geschorst of gesloten, dan wordt het lokale bestuur gevraagd mee te zoeken naar opvangplaatsen elders. Vlaanderen geeft het lokale bestuur ook subsidies, zodat daarmee bijvoorbeeld een tijdelijke opvang kan worden georganiseerd.

Alleen, niet in alle omstandigheden kon die subsidie gegeven worden. ‘Dat gebeurde alleen wanneer een sluiting plaatsvond door een handhavingsmaatregel van het agentschap Opgroeien. We breiden dit uit naar alle sluitingen van kinderdagverblijven, ongeacht de reden. Ook bij kinderdagverblijven die sluiten door faillissement of overmacht, zoals ziekte, overlijden of brand’, zegt Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits (CD&V).

Sneller schorsing

Het betekent een oplossing voor de situatie van enkele Limburgse gemeentes. Door wanbeheer stonden de vzw’s Rheia en Hera – met zeven Limburgse crèches – op de rand van de financiële afgrond, en moest voor tientallen kinderen plots opvang gezocht worden. Niet evident in tijden waarin zowat elke crèche werkt met wachtlijsten. De druk groeide op het agentschap, waardoor het in allerijl toch een schorsing uitsprak. Zo kon nog snel in subsidies voor noodopvang worden voorzien. De aanpassing van de subsidieregeling betekent dus dat getroffen gemeenten sneller noodopvang kunnen organiseren.

Crevits past de regels ook aan, zodat alleen crèches in de buurt aanspraak kunnen maken op de steun. Nu konden opvanginitiatieven in het hele land de subsidies aanvragen. De periode van de subsidies wordt ook verlengd van 6 naar 18 maanden. ‘Dit geeft ouders en lokale besturen meer tijd om naar een vaste oplossing te zoeken’, klinkt het in een persbericht van het kabinet.