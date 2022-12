Rechtszaak tegen Microsoft vanwege overname ‘Call of duty’-maker

De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC dient formeel klacht in tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft, voor een bedrag van 69 miljard dollar. Activision Blizzard geeft onder meer het kassucces ‘Call of duty’ uit.

Als de deal doorgaat, zou Microsoft, maker van de Xbox-console en eigenaar van verschillende gamestudio’s, ‘controle krijgen over toonaangevende franchises’, aldus de Amerikaanse marktwaakhond in een verklaring. ‘Dat zou de concurrentie op het gebied van krachtige spelconsoles en abonnementsdiensten schaden door de toegang van rivalen tot de populaire inhoud te ontzeggen of te beperken.’

‘We blijven geloven dat de deal de concurrentie zal verbreden en meer mogelijkheden zal creëren voor gamers en game-ontwikkelaars’, reageert een woordvoerder van Microsoft aan het Franse persagentschap AFP. ‘We hebben het volste vertrouwen in onze zaak en verwelkomen de kans om onze zaak voor de rechter te brengen.’

De overname wordt ook met argusogen bekeken in Brussel, waar de Europese Commissie begin november een diepgaand onderzoek naar de mogelijke marktgevolgen van de deal heeft opgestart. Toen luidde het dat de Commissie bezorgd was dat Microsoft ‘de toegang tot de videogames van Activision Blizzard zou kunnen afsluiten’ voor consoles en pc’s en dat het bedrijf in de verleiding zou kunnen komen om ‘strategieën toe te passen om concurrerende distributeurs uit te sluiten’. Dergelijke strategieën zouden kunnen leiden tot ‘hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder innovatie’ en minder concurrentie op de markt voor besturingssystemen voor pc’s, aldus de Commissie.

Ondanks dat het de grootste overname ooit zou zijn voor Microsoft, heeft de techreus al meermaals herhaald dat het door de overname niet de grootste speler zou worden in de gamesector. De Xbox moet Sony’s Playstation en de Nintendo Switch voor laten gaan. Door meer exclusieve titels aan te bieden, wil Microsoft de competitie aangaan met Sony, dat zelf ook een aantal franchises exclusief voor de eigen platformen houdt. Wel belooft Microsoft dat ze de populaire Call of duty-games ook op andere gamingplatforms ter beschikking zullen stellen.