Jerrod Carmichael host Golden Globes

De Amerikaanse comedian en acteur Jerrod Carmichael wordt de host van de 80ste editie van de Golden Globes die dit jaar opnieuw uitgezonden worden. Het Amerikaanse netwerk NBC gelastte de ceremonie vorig jaar af door een schandaal bij de organisatie van de awards.

Jerrod Carmichael (35) won in september een Emmy voor zijn show Jerrod Carmichael: Rothaniel en mag nu de host van de Golden Globes zijn in navolging van mensen als Tina Fey, Amy Poehler, Ricky Gervais, Seth Meyers en Jimmy Fllon. ‘Jerrod heeft het showtalent om het awardseizoen op gang te trappen’, vertelt Helen Hoehne, voorzitter van het HFPA, in een statement aan Reuters.

De organisatie van de awards HFPA kwam onder vuur begin 2021 nadat een onderzoek van Los Angeles Times blootgelegd had dat er een gebrek aan etnische diversiteit was bij de stemgerechtigde leden en dat sommige nauwe relaties tussen leden met filmstudio’s een impact hadden gehad op nominaties en winnaars. Sindsdien implementeerde de HFPA een nieuwe gedragscode. Toch blijven velen sceptisch. Zo heeft Brendan Fraser, die waarschijnlijk genomineerd zal worden voor zijn hoofdrol in The Whale, laten weten aan magazine GQ dat hij niet zou gaan als hij genomineerd wordt.

De nominaties worden maandag 12 december bekendgemaakt en de ceremonie zal op 10 januari plaatsvinden.