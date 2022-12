KU Leuven krijgt alsnog subsidie van Zuhal Demir (onder een extra voorwaarde)

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kent dan toch de subsidie toe aan de KU Leuven voor de viering van haar zeshonderdjarig bestaan. Ze had die on hold gezet na de stilte van de universiteit over een ernstige zaak van grensoverschrijdend gedrag. De KU Leuven heeft er wel een extra uitdaging bij.

De KU Leuven krijgt van de Vlaamse regering de beloofde financiële steun voor het project Vesalius. Dat project, waarbij een erfgoedsite omgevormd wordt tot een interdisciplinair centrum rond wetenschap, kadert in de viering van de zeshonderdste verjaardag van de universiteit, in 2025.

In totaal krijgt de grootste universiteit van Vlaanderen 6,6 miljoen euro subsidie. Behalve 2,2 miljoen van cultuurminister Jan Jambon (N-VA) en 2,2 miljoen euro van Onroerend Erfgoedminister Matthias Diependaele (N-VA) is er ook 2,2 miljoen van Vlaams minister van Toerisme Demir ter beschikking. Dat laatste is opvallend, want Demir had op 24 oktober het grootste stuk, 1,4 miljoen euro, afkomstig uit de relancemiddelen, laten blokkeren.

Demarche

De Limburgse minister was het niet eens met de communicatiestrategie van de KU Leuven. In de dagen na de veroordeling van een professor Onderwijskunde voor de verkrachting van een studente, was het volgens haar ‘vooral heel stil’ aan haar alma mater. ‘In deze context is het heel belangrijk dat er eerst duidelijkheid komt’, zei de minister daarover op Radio 1. ‘Als gewezen KU Leuven-studente en als moeder verwacht ik geen stilte, maar transparantie. Wat is er ondernomen om te voorkomen dat het weer gebeurt?’

De uithaal van Demir werd onmiddellijk omschreven als een demarche. Ze had op dat ogenblik nog geen contact gehad met KU Leuven-rector Luc Sels en baseerde zich op berichtgeving in Het Belang van Limburg. Haar collega Ben Weyts (N-VA) riep enkele dagen later in allerijl een extra gesloten zitting van de onderwijscommissie samen. Op die zitting, waar Demir ook aanwezig was, gaf de regeringscommissaris van de KU Leuven een uitgebreid verslag over het gelopen traject.

‘Er was veel commotie, omdat ik als minister een subsidie in de wachtkamer zette, terwijl ik alleen vroeg om een helder signaal te geven aan alle slachtoffers’, zegt Demir daar vandaag in een reactie over. Ze benadrukt dat er sindsdien nog verschillende gesprekken zijn geweest met de KU Leuven en Luc Sels.

Aandacht ‘integriteit van het menselijk lichaam’

Demir heeft wel een extra voorwaarde toegevoegd aan de subsidiegoedkeuring. Het bezoekerscentrum dat de KU Leuven gaat bouwen, moet verplicht ‘permanente aandacht voorzien voor de integriteit van het menselijk lichaam’. Dat kan gaan over thema’s als gender-gerelateerde machtsverhoudingen, het belang van geïnformeerde toestemming en de problematiek van grensoverschrijdend gedrag.

‘Op die manier realiseren we veel meer dan de herbestemming van een erfgoedsite tot een interdisciplinair centrum rond zorg’, aldus Demir. ‘We geven ook het belangrijke signaal aan de samenleving: we staan aan de kant van de slachtoffers.’

De KU Leuven, die instemde met de voorwaarde, is voor de inrichting verplicht om de slachtofferorganisaties en het nieuwe, nog op te richten, extern meldpunt van de Vlaamse overheid te betrekken. In een reactie laat woordvoerder Sigrid Somers weten dat er volop nagedacht wordt over een mogelijke invulling. ‘We zijn vandaag vooral opgelucht dat de zaak is geland, met dank aan de drie ministers.’

Het Vesalius-project heeft de ambitie om jaarlijks een publiek aantrekken van 25.000 tot 50.000 bezoekers.