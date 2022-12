Geen lage verkeersbelasting meer voor nieuwe pick-ups

Vanaf januari zullen eigenaars van nieuw ingeschreven pick-ups geen gebruik meer kunnen maken van de fiscale voorkeursregeling. De inschrijvingstaks voor een Dodge Ram gaat zo van nul naar ruim elfduizend euro.

‘Het valt niet langer te verantwoorden dat deze zware voertuigen minder verkeersbelasting betalen dan een kleine stadsauto’, zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). ‘Deze voertuigen werden tot nu toe belast als lichte vracht en genoten daardoor van een gunstig fiscaal regime. Maar wanneer er geen sprake is van gebruik voor beroepsdoeleinden, is dit geen correcte toepassing van de verkeersbelasting.’

Er rijden momenteel ongeveer 37.000 pick-ups, ingeschreven als lichte vracht, rond op de Vlaamse wegen. In 2016 ging het nog slechts om 25.000. De voertuigen zijn populair wegens de fiscale voordelen. Ze worden als lichte vrachtwagen belast, maar hebben in veel gevallen toch vijf zitplaatsen. Meer dan de helft van de pick-ups wordt gebruikt voor privédoeleinden. ‘Dat oneigenlijk gebruik wordt afgeschaft’, zegt Diependaele. ‘De pick-ups die worden ingeschreven vanaf 1 januari 2023 zullen vanaf nu als gewone wagens worden belast. Dit geldt zowel voor nieuwe wagens als voor de tweedehandsmarkt. Tot op heden betaalden zij niets voor de eenmalige inverkeerstelling (BIV), vanaf nu worden deze gelijkgesteld met gewone wagens en betalen ze de BIV naargelang de motorinhoud en CO2-uitstoot. Maar ook de jaarlijkse verkeersbelasting zullen we aanpassen, op basis van dezelfde parameters. Zo betaalde je voor bv voor een Dodge Ram evenveel verkeersbelasting als voor een Fiat Panda, dat was niet langer houdbaar noch rechtvaardig.’

De nieuwe regeling wordt wel niet retroactief toegepast. Diependaele: ‘We gaan de spelregels niet aanpassen tijdens het spel. Voor de huidige eigenaars van pick-ups wijzigt er dus niets.’

Controle via ondernemingsnummer

In een tabel die het kabinet-Financiën verspreidt, stijgt de BIV voor zo’n Dodge Ram van nul naar ruim elfduizend euro. De jaarlijkse verkeersbelasting wordt 3.982 euro in plaats van 208,2 euro nu. Eigenaars van een nieuw ingeschreven Ford Ranger zullen 7.082 euro BIV betalen en 1.231 euro jaarlijkse verkeersbelasting.

De pick-ups die professioneel worden gebruikt, blijven ook nog altijd fiscaal vrijgesteld. Diependaele: ‘We behouden het fiscaal voordelig regime enkel voor pick-ups die verbonden zijn aan een ondernemingsnummer, dus voor pick-ups die worden ingeschreven op naam van een rechtspersoon of op naam van een zelfstandige. De Vlaamse Belastingdienst zal dit controleren bij de inschrijving van het voertuig. Als er geen ondernemingsnummer is, dan zal de belasting zijn zoals bij een gewone auto.’