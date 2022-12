Zestien huiszoekingen in onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement

Het gerecht heeft vrijdagochtend zestien huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement. Dat bevestigt het federaal parket in een persbericht. De actie was gericht tegen medewerkers van het Europees Parlement.

‘Sinds enkele maanden verdenken onderzoekers van de federale gerechtelijke politie een Golfstaat ervan de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te proberen te beïnvloeden’, zei Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket aan, eerder al aan Knack en Le Soir. ‘Met name door substantiële geldbedragen te betalen of grote geschenken aan te bieden aan derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement.’

Het federaal parket zegt niet om welk land het gaat. Le Soir en Knack vernamen dat Qatar, het land waar momenteel het WK voetbal plaatsvindt, geviseerd wordt. Speurders zouden nagaan of Qatar geprobeerd heeft standpunten in het Europees Parlement te beïnvloeden op een manier die het klassieke lobbywerk overstijgt.

De huiszoekingen van de federale gerechtelijke politie vonden plaats in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en 1000 Brussel, zegt de woordvoerder van het federaal parket. ‘De operatie was met name gericht op medewerkers van het Europees Parlement’, zegt het parket in het persbericht.

Er werden computers en smartphones in beslag genomen, aldus de woordvoerder. Er is ook ongeveer 600.000 euro cash geld in beslag genomen. Vier personen zijn opgepakt voor verhoor. Het zou gaan om onder meer een Italiaanse ex-parlementariër uit de socialistische fractie, de voorzitter van de Europese vakbondskoepel (ook een Italiaan), een voorzitter van een ngo en een medewerker van het Europees Parlement.