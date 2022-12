‘De acht bergen’: opnieuw een Vlaamse film van hoog niveau

Sinds deze week kan je wegdromen naar de Alpen in de nieuwe film van Felix Van Groeningen. Deze keer deelde hij de regiestoel met Charlotte Vandermeersch. Een intens proces volgens het koppel, maar eentje dat zijn vruchten afwierp. Het duo won met ‘De acht bergen’ een gedeelde juryprijs in Cannes en de film belooft een pronkstuk te worden in een sterke jaar voor de Vlaamse film.