Backstreet Boy Nick Carter aangeklaagd wegens seksuele mishandeling van minderjarige

De Amerikaanse zanger Nick Carter is aangeklaagd wegens seksuele mishandeling van een minderjarige. Carter ontkent de beschuldigingen.

Shannon Ruth legde samen met haar advocaat tijdens een persconferentie uit dat ze een klacht heeft ingediend tegen Backstreet Boys-zanger Nick Carter. Carter zou haar na een concert in 2001 hebben uitgenodigd in de tourbus van de band en haar seksueel misbruikt hebben.

Volgens juridische documenten kreeg Ruth, die toen 17 jaar was, alcohol van de zanger. Ze vroeg om een glas appelsap, maar hij zou haar veenbessensap met alcohol aangeboden hebben. Carter noemde het drankje ‘een VIP-sapje’.

Volgens de klacht gingen ze daarna naar de badkamer, waar hij haar beval om op haar knieën te zitten en hem oraal te bevredigen. Ze zegt dat ze de hele tijd huilde terwijl hij haar bleef instrueren. Ruth zegt dat Carter haar daarna naar een bed meenam en haar seksueel bleef misbruiken, haar een ‘achterlijk kreng’ noemde en dat niemand haar zou geloven mocht ze ooit uit de biecht klappen over het incident.

Nu eist de vrouw een schadevergoeding, omdat ze door het incident ook een HPV-infectie opliep. Ruth beweerde nog maagd te zijn toen Carter haar misbruikte. Volgens haar advocaat zitten bij de klacht verklaringen van nog drie andere vrouwen die de zanger beschuldigen.

Carter ontkent

De zanger ontkent de betichtingen. Michael Holtz, de advocaat van de Backstreet Boys-zanger, reageerde dat de uitspraak niet alleen ‘volledig onwaar’ was, maar ook ‘juridisch waardeloos’. ‘Jammer genoeg wordt Ruth al enkele jaren gemanipuleerd om valse beschuldigingen over Carter te maken. Die beschuldigingen zijn voortdurend veranderd. Niemand mag zich laten misleiden door een stunt van een opportunistische advocaat. Die bewering klopt niet en we twijfelen er niet aan dat de rechtbanken dat snel zullen beseffen.’

Een bron dicht bij de zanger zei tegen de Amerikaanse nieuwswebsite TMZ dat de beschuldigingen van de vrouw ‘compleet onjuist’ zijn. ‘Nick concentreert zich momenteel volledig op zijn familie en rouwt om de dood van zijn broer’, klonk het. Carters jongere broer Aaron overleed onlangs op 34-jarige leeftijd.

Nick Carter werd in 2017 al eens beschuldigd van verkrachting, toen door de Amerikaanse zangeres Melissa Schuman. Volgens de zangeres zou Carter haar gedwongen hebben om seks te hebben met de zanger. Carter ontkende de feiten. Het parket vervolgde hem toen niet, omdat de feiten verjaard waren.