Tomas De Soete ruilt VRT in voor Willy

Tomas De Soete, die ruim een week geleden werd ontslagen bij de VRT, zal het ochtendblok op de digitale radiozender Willy overnemen van Wim Oosterlinck. Dat vertelt de radio- en tv-maker in een interview met De Morgen.

Vanaf januari vervangt Tomas De Soete voor een half jaar Wim Oosterlinck, die al twee jaar het ochtendblok op DPG-radiozender Willy presenteert. Oosterlinck gaat zes maanden met ouderschapsverlof.

De Soete, die zowel voor tv als voor radio werkte op de openbare omroep, was een van 51 VRT-werknemers die eind november ontslagen werd. In het interview met De Morgen vertelt De Soete niet wat de precieze reden was voor zijn ontslag. ‘Laten we het erop houden dat beide partijen ervan overtuigd waren dat andere lucht me deugd zou doen.’

De Soete viel naar eigen zeggen niet uit de lucht toen hij van de VRT-personeelsdienst te horen kreeg dat hij moest vertrekken. ‘Ontslagen worden is nooit leuk natuurlijk’, zegt hij in De Morgen. ‘Maar ik zou liegen mocht ik zeggen dat ik echt van mijn sokken werd geblazen door dat bericht.’

Projecten

De Soete stoorde zich al langer aan de trage manier waarop beslissingen genomen werden bij de openbare omroep. ‘Ik ben er zeker van dat ik – onder de juiste omstandigheden – nog van waarde kon zijn bij de VRT’, zegt hij in De Morgen. ‘Maar ik stoorde me steeds meer aan het eindeloze getaffel bij de openbare omroep.’ De Soete verwijst onder meer naar de manier waarop werd omgegaan met zijn programma Puntje van kritiek, dat hij samen met Vincent Byloo voor Radio 1 maakte. Hij was lang niet zeker of het een tweede seizoen zou krijgen. ‘Eerst zou in oktober de knoop worden doorgehakt, daarna werd de eerste aflevering naar januari geschoven en ondertussen ging ik aan de slag met half afgewerkte items die we in podcastvorm uitbrachten in een poging het merk Puntje van kritiek levend te houden’, vertelt hij. ‘In tijden van efficiëntie-oefeningen was het alleszins niet de meest doeltreffende manier om met mensen en middelen om te springen,’ besluit hij.

Volgens De Soete, die voor Canvas de mockumentary Fiskepark maakte en een tijdlang meewerkte aan De ideale wereld, worden risicovolle projecten steeds vaker gemeden aan de Reyerslaan. Hij spreekt van ‘een soort “oei, oei, oei-klimaat”’: ‘Meteen de reden waarom ik al een tijdje aan het rondkijken was waar er nog mogelijkheden lagen. Bij Willy bijvoorbeeld.’

Bekende koppen

De Soete vindt het voorts jammer dat er de voorbije weken alleen gefocust werd op de bekende koppen die ontslagen werden. ‘Ik ben maar een van de zestig mensen die bij de VRT worden ontslagen. Maar over al die anderen hoor je niks. Terwijl daar mensen tussen zitten die ik heel goed ken en van wie ik weet dat ze goud waard zijn voor de VRT. Iemand als Bertrand Lafontaine bijvoorbeeld, met wie ik jaren geleden het reisprogramma Weg met De Soete heb gemaakt,’ vertelt hij in De Morgen. ‘Mensen als Bertrand zijn de brandstof voor een openbare omroep. En die worden nu zomaar weggegooid. Daar heb ik echt hartzeer van. Ik ben er zeker van dat ze van een aantal van de mensen die nu op straat gezet worden later zullen zeggen: ‘Dju, die hadden we toch niet mogen laten gaan.’