Benzineprijs op laagste niveau sinds december vorig jaar

Benzine tanken wordt vanaf zaterdag weer goedkoper. Dat blijkt uit de nieuwe tarieven die de federale overheidsdienst Economie vrijdag heeft gepubliceerd.

De maximumprijs van benzine 95 (E10) zakt met 6,7 cent tot 1,683 euro per liter. Daarmee komt de prijs op het laagste niveau sinds 30 december 2021, toen een liter niet meer dan 1,667 euro mocht kosten.

Midden juni bereikte de prijs van benzine 95 nog een record van 2,155 euro per liter, met name als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Toen was er zelfs nog een accijnsverlaging van kracht die intussen door het cliquetsysteem volledig is weggewerkt.

Voor benzine 98 (E5) zakt de prijs zaterdag met 8 cent tot naar 1,872 euro per liter. Daarbij gaat het om de laagste stand sinds midden april, toen nog een korting gold. Pieken deed de prijs begin juni op 2,402 euro per liter.