Veel valpartijen met de fiets: verraderlijke ochtendspits in Gent door vriestemperaturen

Foto: IF

De eerste vriestemperaturen van het jaar hebben vrijdag redelijk wat problemen voor het verkeer in Gent veroorzaakt. Zo worden er op verschillende plaatsen in de stad valpartijen door fietsers gemeld en is het tramverkeer verstoord.

De aanvriezende mist leidde vrijdagmorgen tot gladde wege, vooral fietspaden lagen er verraderlijk bij. Nochtans reden de strooiploegen van Stad Gent al donderdagavond uit, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). ‘De vorst was aangekondigd, dus we waren er op voorzien. Alleen begon het na het strooien opnieuw te regenen, waardoor er veel zout wegspoelde. Vanmorgen volgde dan een tweede strooironde, maar die had minder effect. Deze samenloop van omstandigheden zorgt voor een gladheid die moeilijk te bestrijden is.’

De politie maakt melding van een honderdtal oproepen over gladheid, al omvat dat alles van meldingen tot ongevallen. Het zou gaan om een twintigtal ernstige valpartijen, zowel fietsers, steppers en voetgangers. ‘We krijgen een groot aantal oproepen binnen’, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker.

Voor fietsers en bromfietsers was het overal uitkijken, op de bruggen en wegen die gestrooid moeten worden door de Stad Gent, maar ook op de steenwegen, die in beheer zijn van het Vlaamse agentschap Wegen en Verkeer. ‘Strooizout moet worden ingereden voordat het echt effect heeft’, zegt Watteeuw. ‘Het volstaat dat er twee of drie auto’s over rijden, maar fietsen zijn natuurlijk veel lichter. Daardoor blijven fietspaden langer glad.’

Dat was duidelijk te merken. Op sommige bruggen vielen de fietsers met bosjes tegelijkertijd. Bij de spoed van het UZ Gent hadden zich om 9 uur al vijf fietsers en bromfietsers gemeld met ernstige verwondingen. ‘Waarschijnlijk gaat het om breuken, dat moet nu nog bekeken worden’, zegt woordvoerder Karlien Wouters.

Ook bij het AZ Sint-Lucas was het vrijdagochtend zeer druk op de spoed. ‘De wachtzaal zat rond 8.30 uur goed vol’, zegt woordvoerder Iny Cleeren. ’Normaal is het op een vrijdag niet zo druk.’ Het ging vooral om fietsers en bromfietsers met breuken en schaafwonden. Zwaardere verwondingen waren rond 9 uur nog niet gemeld.

Vooral bruggen zoals de Recollettenbrug en de Phoenixbrug liggen er spekglad bij. Ook aan de Nieuwevaart en Tweebruggen zijn verschillende valpartijen gemeld. De ambulances van de spoeddiensten draaien overuren vrijdagochtend. Aan de Ajuinlei hielden teams van Ivago de fietsers tegen.

Ook voor het autoverkeer is het opletten. Er gebeurde vrijdagochtend al een ongeval op de B401. De op- en afritten van de fly-over liggen er erg glad bij, waarschuwt de verkeersdienst van de VRT.

Het tramverkeer is ook verstoord door de ijzel. Op sommige bovenleidingen van de trams in Gent is er heel wat ijs gevormd, wat ervoor zorgt dat de trams het contact verliezen en stil kunnen vallen. De trams tussen Gent-Sint-Pieters en het UZ zijn tijdelijk stilgelegd.