Lokerse Feesten 2023 strikt Blur als eerste headliner

Nadat Rock Werchter eerder deze week zijn headliners had bekendgemaakt, is het nu de beurt aan de Lokerse Feesten. De Britse band Blur is de eerste grote naam die zal optreden op het festival.

Blur, de Britpopband rond Damon Albarn, gaat in 2023 op comebacktour en zal op dinsdag 8 augustus ook de Lokerse Feesten aandoen. De band raakte in de jaren 90 bekend met nummers als ‘Song 2’, ‘Parklife’ en ‘Boys & Girls’. Het is al sinds 2013 geleden dat Blur nog op de planken stond in België, toen als headliner op Rock Werchter.

De ticketverkoop gaat zaterdag 10 december om 10 uur van start via www.lokersefeesten.be. De 48ste editie van het festival vindt plaats van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 13 augustus 2023.