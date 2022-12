Koude, grijze vrijdag met opklaringen

Na een koude nacht met nagenoeg algemene nachtvorst begint deze vrijdag grijs met lage wolken en enkele zeldzame opklaringen. Ook kan nevel of aanvriezende mist voorkomen. Nadien verwacht het KMI opklaringen, vooral over het westen van het land.

Het blijft droog op een enkele winterse bui na. De maxima schommelen tussen -3 graden op de Hoge Venen, 1 of 2 graden in het centrum en 5 graden aan zee. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen en eerder uit noord aan zee.

In de nacht naar zaterdag vormt er zich snel aanvriezende mist op veel plaatsen. In het begin van de nacht is nog een laatste winterse bui mogelijk in het uiterste westen van het land. Het kwik daalt tot -9 graden op de Hoge Venen, -3 graden in het centrum en rond het vriespunt aan zee.

Zaterdag begint de dag met veel lage wolken en aanvriezende mist op sommige plaatsen. In de loop van de dag lost de bewolking geleidelijk op en komen er soms brede opklaringen, vooral in het westen en het zuidoosten. In het centrale deel van het land kunnen de lage wolken een groot deel van de dag blijven hangen. Een enkele bui boven zee kan eventueel de kust nog net bereiken. De maxima gaan niet hoger dan -5 tot -3 graden in de Ardennen, -1 tot +1 graad in het centrum en tot +4 graden aan zee.

Zondag hetzelfde scenario: de dag start veelal grijs maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele opklaringen toe. Hier en daar kan een sneeuwbui vallen. Na opnieuw een koude nacht klimt het kwik tot -4 graden op de Hoge Venen, rond het vriespunt in Laag- en Midden- België tot +1 graad aan de kust.