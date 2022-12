Tim Verheyden zal met ‘Fake news en ik’ geen complotdenker overtuigen

Wie graag Tim Verheyden ernstig ziet knikken, mag zeker Fake news en ik niet missen. Want ja, de ‘ik’ in de titel is natuurlijk ­Verheyden en hij is opnieuw heel aanwezig in deze tweedelige docu. Dat is hem gegund, ­zolang hij zijn licht laat schijnen op belangrijke digitale kwesties, zoals de macht van ­sociale media (het onderwerp van zijn uit­stekende Facebook en ik enkele jaren geleden). Doet hij dat ook deze keer? Ja, bij ­momenten. Maar misschien probeert hij nu wat te veel tegelijk aan te pakken: desinformatie, diverse complottheorieën, Jürgen ­Conings, de polarisering van onze samen­leving, extremistische websites, Russische propaganda over Oekraïne, de mediacensuur in Rusland en, jawel, de macht van sociale media. Het heeft stuk voor stuk wel iets met elkaar en met fakenieuws te maken, maar je krijgt het niet allemaal verhelderd in twee ­afleveringen van een klein uurtje.