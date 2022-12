‘Verbitterde’ reacties op veto Nederland en Oostenrijk tegen uitbreiding Schengenzone

Kroatië wordt lid van de Schengenzone. Roemenië en Bulgarije botsen op een ‘njet’ vanuit Den Haag en Wenen.

In de vergaderzaal was de verbittering merkbaar. Bevoegd Europees Commissaris Ylva Johansson sprak van een ‘dag van ontgoocheling’. Het veto van Nederland en Oostenrijk om de Schengenzone uit te breiden met Roemenië en Bulgarije, kon bij de andere lidstaten én de Commissie op weinig begrip rekenen. Ook België had liever een toetreding van de drie gezien, maar alleen Kroatië mag er op 1 januari bij.

‘Jullie verdienen het om toegang te krijgen tot het vrij verkeer binnen Schengen’, zo richtte Johansson zich tot de inwoners van de twee landen.

Vooral onder druk van de VVD, de liberale partij van minister-president Mark Rutte, blijft Nederland tegen uitbreiding naar Bulgarije. ‘Bij de VVD leeft vrees voor alles wat met migratie te maken heeft’, schrijft NRC. Bizar daarbij is dat Nederland eist dat de Commissie eerst via het mechanisme voor samenwerking en toetsing (CVM) rapporteert of Bulgarije vooruitgang heeft geboekt bij de bevordering van de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Alleen heeft ‘Brussel’ dat mechanisme twee jaar geleden opgedoekt omdat er volgens Johansson geen nood meer aan was.

‘Gelukkig’ voor Nederland stelde was er ook een Oostenrijks veto tegen zowel Bulgarije als Roemenië. De regering in Wenen verwijst daarvoor expliciet naar de toenemende migratiedruk en eist dat de werking van de Schengenzone eerst verbeterd wordt.