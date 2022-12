Gratis condooms voor alle jonge Fransen

Paris s’éveille: de Franse president Emmanuel Macron maakt condooms gratis voor alle Fransen tussen 18 en 25 jaar. Dat moet de steile opgang van soa’s opvangen.

Het is ‘une petite révolution de prévention’, aldus de Franse president Emmanuel Macron. Vanaf 1 januari 2023 kunnen alle Fransen tussen 18 en 25 jaar in de apotheek gratis condooms verkrijgen. Ze kunnen aanspraak maken op doosjes van 6, 12 of 24 condooms. Daarmee hoopt de Franse overheid een antwoord te beiden op de steile opmars van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Tussen 2020 en 2021 werd er een stijging van maar liefst 30 procent genoteerd, aldus persagentschap Reuters. Dat gebeurde dus midden in de coronacrisis, toen mensen minder hun weg vonden naar screeningcentra. Maar de stijging is al langer ingezet en gaat in Frankrijk al mee sinds de jaren 2000, met een verdrievoudiging tussen 2012 en 2016, vooral voor soa’s als chlamydia gonorroe. Vooral jongeren zouden de gevaren van onbeschermde seks minder inschatten, aldus France Info.

In Frankrijk werden condooms sinds 2018 wel al terugbetaald op voorschrift van een arts of een vroedvrouw. Die drempel valt nu weg. Macron zei ook nog dat er hard gewerkt moet worden aan betere seksuele voorlichting. ‘De werkelijkheid staat ver af van de theorie. We moeten onze docenten over dat onderwerp veel beter vormen, we moeten opnieuw sensibiliseren.’

Moet België het Franse voorbeeld volgen en condooms gratis maken voor jongeren? In Le Soir volgt een pleidooi in die richting van Thierry Martin, directeur van het platform Prévention Sida. ‘De soa’s nemen toe, dus je moet blijven je beschermen. We horen op het terrein dat aids minder angst aanjaagt, maar we mogen het schild niet laten zakken.’