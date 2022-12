Podcasttips | Van terroristen tot mislukte playboys: foute mannen in het kwadraat

De stemmen van assisen zoomen in op de daders van de aanslagen op 22 maart. Cover story van New York Magazine wordt betrokken bij een Jeffrey Epstein-achtige zaak, maar de vork blijkt toch iets anders in de steel te zitten. Verrukkelijk roddelen doen we met Normal gossip.

Nostalgisch doen over wilde nachten waar je nooit bij bent geweest. Het is een dingetje geworden. Robin Pront (36) was zelf te jong om ooit een voet in de Zillion te hebben gezet, maar toch draaide hij er een film over. Rik De Bruycker (27) deed hetzelfde, maar dan in podcastvorm. Voor VRT Max dook Aster Nzeyimana (29) in de geschiedenis van Fuse, La Rocca, Boccaccio, Cherry Moon en Café D’Anvers.

Journalist Johan Faes (50) vindt het behoorlijk amusant, maar als iemand die de jaren 90 van dichtbij heeft meegemaakt, wil hij er een paar kanttekeningen bij plaatsen.

Beluister ‘Radar’ >

Het was vorige vrijdag een opvallende voorpagina. Het Russische huurlingenleger Wagner had diamanten ingevoerd in België, zo bleek uit onderzoek van deze krant. Maar had onze diamanthandel dan geen uitstekende reputatie? Kasper Goethals vertelt erover in DS Vandaag.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

1. Het brein, de zwijger, de killers en de vluchters

‘Libérez Oussama! Libérez Oussama!’ De vierdelige minireeks van De stemmen van assisen over de terreur van 22 maart begint meteen met het gênantste moment uit de aanslagengeschiedenis. Op een betoging voor het Brusselse Justitiepaleis eisten de familieleden van de ‘doodzieke’ Oussama Atar in 2010 zijn repatriëring. De toen 26-jarige Brusselaar zat gevangen in Irak op verdenking van jihadisme. Gesteund door Amnesty International en enkele Ecolo- en PS-politici haalden de diensten van Staatsveiligheid Atar terug naar België. In de jaren daarop groeide hij ongemerkt uit tot een kopstuk van Islamitische Staat en tot het brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel.

Atar staat de komende maanden terecht op het assisenproces in Haren. Hij is er zelf niet bij. Niemand kan het met zekerheid zeggen, maar vermoedelijk werd hij in Syrië gedood door een Amerikaanse drone. Zijn verbijsterende verhaal hoor je in de eerste aflevering. In de volgende drie gaat Nieuwsblad-journalist Cedric Lagast dieper in op de andere hoofdverdachten. Wat bezielde ze en hoe hebben ze de aanslagen beraamd? U kon het al lezen in een beklijvende reconstructie. Wie liever luistert, is bij De stemmen van assisen in goede handen.

Beluister ‘De stemmen van assisen’ >

Gerechtsjournalist Mark Eeckhaut volgde voor De Standaard het aanslagenproces in Parijs. Ook in Brussel volgt hij het terreurproces op de voet. In DS Vandaag vertelt hij waarom het proces staat of valt bij de bereidheid tot praten van de beklaagden. Als het verloop van de eerste dagen de toon zet, kan dat wel eens fors tegenvallen.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

Een rollercoaster om duimen en vingers bij af te likken. Foto: NYMag

2. Twee foute mannen, maar wie bedriegt hier wie?

Op zoek naar een sappig misdaadverhaal om te bingen? Dan is het tweede seizoen van Cover story er een om duimen en vingers bij af te likken. Nadat New York Magazine in het eerste seizoen de wereld van psychedelische tripbegeleiders had uitgekamd, belanden we nu in een Amerikaanse chalet in Montana. Podcaster Hanna Rosin (Invisibilia) ontmoet er samen met journalist Ken Silverstein twee ex-spionnen van de CIA. Die beweren dat een miljardair zich in het bergdorp Whitechapel bezighoudt met mensenhandel, uitbuiting en prostitutie. Jeffrey Epstein meets Twin Peaks, quoi.

Klinkt straf, heel straf. Maar Rosin had haar obligate trigger warning aan het begin van de reeks niet zomaar opgevolgd met een tweede waarschuwing: bijna iedereen in dit verhaal heeft ergens over gelogen. ‘Sommigen meer dan anderen.’ En zo gaan we kopje-onder in de bizarre wereld van Amerikaanse miljardairs en hun verwrongen idee van liefdadigheid, maar ook in die van hun omgeving, waar sommigen zo’n wandelende geldzak aanzien als een piñata. Een pop waar ze munt uit kunnen slaan.

Ik wil niet te veel verklappen, behalve dan dat Rosin belooft dat dit ‘niet het soort verhaal is waar we onder elke steen gaan kijken om met lege handen thuis te komen’. Geen overbodige belofte in het truecrimegenre, maar zelfs zonder volledige puzzel is dit een rotentertainende dissectie van twee foute mannen.

Beluister ‘Cover story’ >

Deze podcast haalt in de VS de eindejaarslijstjes. Maar of dat terecht is? Foto: Normal Gossip

3. De edele kunst van het roddelen

Het is niet netjes om het toe te geven, maar niets zo heerlijk als een goede roddel. Dat verklaart het succes van Normal gossip, een podcast die het onschuldige roddelen tot kunst verheft. De koffiehoek van Kelsey McKinney duikt in zowat elk Amerikaans eindejaarslijstje op.

Het concept? McKinney vertelt een sappig, maar geanonimiseerd waargebeurd verhaal aan haar gast, meestal een komiek. Ze mogen naar hartenlust van ‘ooh’ en ‘aah’ doen en reageren gevat op de schandaaltjes uit een breigroep of een oudercomité. Het is vrolijk luistervoer, ‘charmant en ondeugend’, zoals Vogue het omschrijft. Maar de beste podcast van het jaar, zoals Time Magazine beweert? Dat is te veel eer. De afleveringen duren gemakkelijk langer dan een uur. Dat is simpelweg van het goede te veel, hoe graag ik ook gniffel bij de liefdesperikelen van een lesbische sportploeg.

Mijn theorie is dat Amerikanen opgegroeid zijn met langdradige talk radio en het gewoon zijn om met een half oor te luisteren. Dat verklaart ook het succes van Joe Rogan en Dax Shepherd (Armchair expert). Die skill heb ik niet. Het geroddel mag nog zo verrukkelijk zijn, van zodra een podcast vervalt tot ruis, doe ik mezelf liever stilte cadeau.

Beluister ‘Normal Gossip’ >

Volgende week stel ik mijn favoriete podcasts van het jaar voor. Welke podcast van 2022 zal jou het meest bijblijven ? Schrijf me op podcasttips@standaard.be.

Alle tips uit deze nieuwsbrief vind je in de podcastapp van De Standaard onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download hem hier.