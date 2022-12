Celine Dion is getroffen door zeldzame neurologische aandoening

In een video vertelt Celine Dion met een krop in de keel dat er een zeldzame ziekte bij haar is vastgesteld: het ‘Stiff Person Syndrome’. Ze kan haar Europese tournee in februari niet hernemen.

‘Ik worstel al lang met gezondheidsproblemen. En het valt me zwaar erover te praten.’ Met een video op Instagram richtte de Canadese zangeres Celine Dion zich tot haar fans. ‘Ik was niet in staat om eerder iets te zeggen, maar nu ben ik klaar. Recent werd ik gediagnosticeerd met een heel zeldzame aandoening, Stiff Person Syndrom.’

Dat is een neurologische aandoening die zo’n 1 in een miljoen mensen treft. Patiënten ervaren stijfheid in de torso en spasmen, met chronische pijn, beperkte mobiliteit en rugproblemen. De aandoening is progressief en zelfs met behandeling gaat de levenskwaliteit van de meeste patiënten erop achteruit. Zo’n 65 procent van de patiënten kunnen niet onafhankelijk functioneren.

Sportpaleis

Dion moest in oktober vorig jaar optredens in Las Vegas uitstellen omwille van spasmen. Ook optredens in Antwerpen werden meermaals uitgesteld. ‘We weten nu dat deze aandoening alle spasmen verklaart die ik heb’, aldus de 54-jarige zangeres van ‘My heart will go on’, de elfde succesvolste single aller tijden. ‘Jammer genoeg hebben die (spasmen, red.) impact op alles in mijn dagelijkse leven. Soms heb ik problemen om te wandelen en kan ik niet mijn stembanden gebruiken zoals ik gewoon was. Het doet me dan ook pijn om u te zeggen dat dit betekent dat ik niet klaar zal zijn om in februari mijn tournee in Europa opnieuw te starten.’

De Courage World Tour wordt alvast uitgesteld van lente 2023 naar 2024. De concerten van volgend najaar blijven evenwel onveranderd, inclusief die in het Antwerpse Sportpaleis. Dion zegt dat ze hard werkt met een therapeut om weer fysiek op te bouwen om er tegen volgende zomer weer te staan. ‘Maar ik moet toegeven dat het al een strijd is geweest.’